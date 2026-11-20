中日が、ソフトバンクを戦力外となった緒方理貢（28）と育成契約を結ぶことに合意した。
緒方は駒澤大からソフトバンクに20年育成5位で入団。24年に支配下に昇格となり、代走・守備固めを中心に86試合に出場。25年は自己最多の106試合に出場したが、今年は右ふくらはぎのケガで出遅れるなど思うようにいかず、わずか14試合の出場にとどまった。日本シリーズでも出番があったが、戦力外通告を受けて退団となった。
中日が、ソフトバンクを戦力外となった緒方理貢（28）と育成契約を結ぶことに合意した。
緒方は駒澤大からソフトバンクに20年育成5位で入団。24年に支配下に昇格となり、代走・守備固めを中心に86試合に出場。25年は自己最多の106試合に出場したが、今年は右ふくらはぎのケガで出遅れるなど思うようにいかず、わずか14試合の出場にとどまった。日本シリーズでも出番があったが、戦力外通告を受けて退団となった。
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