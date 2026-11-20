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巨人は19日、平内龍太投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



平内は神戸国際大付高、亜細亜大を経て、2020年ドラフト1位で巨人に入団。大学時代には最速156キロを計測した速球派右腕として高い評価を受けた。



プロ2年目の2022年には自己最多となる53試合に登板し、4勝4敗13ホールド、防御率4.32を記録。2024年にも31試合に登板し、1勝2敗2ホールド、防御率2.16の成績を残した。



しかし、昨季は12試合の登板にとどまり、1勝1敗1ホールド、防御率5.74。プロ6年目の今季も一軍での登板は9試合にとどまった。



それでも、今季は8回2/3を投げて10安打、1四球、4奪三振、2失点（自責点1）、防御率1.04を記録。一方、ファームでは29試合に登板し、3勝2敗7セーブ、防御率4.55だった。



自己最多53試合登板の実績を持つドラフト1位右腕。来季は一軍での登板機会を増やし、再びブルペンの一角に食い込みたいところだ。

















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