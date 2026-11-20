







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは19日、山浅龍之介捕手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



山浅は聖光学院高を経て、2022年ドラフト4位で中日に入団。高校3年夏には正捕手として聖光学院初となる甲子園ベスト4進出を経験し、正確なスローイングを武器に高い評価を受けた。



高卒1年目の2023年から一軍7試合に出場。翌2024年も3試合に出場したが、昨季は一軍での出場機会を得られず、シーズン終了後に育成選手として契約を結んだ。



育成選手として迎えた今季は一軍出場こそなかったものの、ファームで35試合に出場。68打数14安打、打率.206、4打点を記録した。



捕手としてはファームで34試合に出場。今季も支配下登録には届かなかったが、前年のファーム15試合、打率.067から出場機会、打撃成績ともに数字を伸ばした。



高卒1年目から一軍を経験した強肩捕手。来季はファームでさらなる結果を残し、支配下復帰と3年ぶりの一軍出場を目指したいところだ。

















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