ロッテの澤田圭佑はスプリット、フォークのさらなる“進化”を図っている。

今季移籍後最多の42試合に登板した澤田。今季“速くて落ちるフォーク”の習得を目指し、昨年の秋から取り組んできたが、開幕前に握りを浅めにしたスプリットに変更。

シーズン通してスプリットを投げてきたが、「去年はなかった球なので、1年間投げ続けてホームランが1本なので、まあまあそれなりに試合で投げられるレベルの球にはできたかなと思います」と振り返り、昨季決め球に使うことが多かったスライダーに関しても「コンスタントに。あんまり決め球には使わなかったような気がするんですけど、スライダーを1年間投げ続けて、左の外の方が良かったかなと。もう1回、右外をどうするか、ちょっと秋頑張らないといけないと思います」と総括した。

その上で、来季に向けて「スライダーとスプリットを自信を持って勝負球にできるように。ストレートはストレートで頑張ります」と話し、シーズンを終えた。

“勝負球”にしていきたいと話していた中で、現時点でのスライダー、スプリットはどういう状態なのだろうかーー。

「スライダーに関しては、改善点が見つかってそれを今、ちょっと取り組んでいる最中。スプリットの平均をもう少し上げたいくらいで、落ち幅とかコントロールに関してはこれっていう改善点はなかった。スプリットはスピードでスライダーは球自体を変える必要な段階ですかね」と明かした。

次回取材するときにスライダー、スプリットがどのように進化しているのか、来年の春季キャンプ、練習試合、オープン戦などでどのような変化をしているのか見るのが今から楽しみだ。

取材・文＝岩下雄太