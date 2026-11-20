ロッテ・小川龍成は、都城秋季キャンプが終わった後も変わらずトレーニングに励んでいる。

10月のZOZOマリン秋季練習の取材で「キャンプは量もできますし時間もありますし、追い込める。秋は特に試合もないですし、いろんなことを試しながら追い込める時期」と話していたが、都城秋季キャンプでは「守備の方もイチから足を使ってやることを意識してやっています。バッティングも今シーズン良かったところを残しつつ、現状維持だとダメだと思うので、より強く振れるようなスイングとか、確率を上げるようなスイングを目指して色々試しながらやっています」と、豊富な練習量で自身の技術向上を図った。

全体練習後には、「もう1回足を使って守備をやるというところで特守で数多くやって、そこからバッティング。バッティングは自分の時間でできるので、今は特守メインでメニューを組んでもらっているので、そこでしっかり守備をやってバッティングを自分の時間を使ってしっかりやっています」と特守で守備を磨き、特打でバットを振ってきた。

5勤1休で行われた都城秋季キャンプも15日で終了。秋季キャンプが終わってから現在4日が経過した。変わらずハードなトレーニングを積んでいるのだろうかーー。

「休みも1日、2日くらいしかとっていなくて、常に体を動かしている状態。あまり長期的に休むのは不安というか、せっかく秋もしっかりやってきたので、そこを無駄にしないためにも短い休みで継続してトレーニングできたらと思っていたので今も継続してやっています」

流石は練習の虫だ。来季に向けて早くも動き出している。

取材・文＝岩下雄太