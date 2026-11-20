







オリックス・バファローズ 最新情報



今季までオリックス・バファローズでプレーした川瀬堅斗投手が19日、自身のインスタグラムを更新。来季から福岡ソフトバンクホークスに入団することが決まったと報告した。



投稿では、オリックスのユニホーム姿でグラウンドに立つ写真を添え、「報道で見た方もいると思いますが来年から福岡ソフトバンクホークスに入団する事が決まりました。」とつづった。



決断については「色んな選択肢がある中で沢山悩みました。」と明かし、「環境を変えてまた新しい自分を見つけプレーしたいなと言う思いが強くありこの決断をしました。」と心境を吐露した。



オリックスでの日々については「監督、コーチ、スタッフの方々、先輩、同級生、後輩にも恵まれ充実した最高の6年間でした。感謝しかありません。」と振り返った。



川瀬投手は大分商高から2020年育成ドラフト1位でオリックスに入団。2024年7月に支配下登録され、2025年にはプロ初勝利を挙げるなど23試合に登板した。



しかし今季は12試合で防御率6.43に終わり、10月に戦力外通告を受けた。オリックスからは育成選手としての再契約を打診されていた。



ソフトバンクには5歳上の兄・川瀬晃内野手が在籍しており、来季は兄弟がそろってプレーすることになる。



最後に「6年間本当にありがとうございました。」と感謝の言葉で締めくくった。































【実際の投稿】ソフトバンク入りを報告…川瀬堅斗がつづった6年間への感謝



川瀬堅斗の公式インスタグラムより





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【了】