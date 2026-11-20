日本サッカー協会（JFA）の名誉会長を務める田嶋幸三氏が、国際サッカー連盟（FIFA）の会長選挙へ出馬することを受けて記者会見を実施。今回の出馬への想いを語った。

JFAは11月5日に行われた第13回理事会において、全会一致で田嶋名誉会長をFIFA会長選の候補者として推薦することを決議。2026年11月18日が立候補希望者の必要書類提出期限となっていたなか、必要書類の準備が整ったことから、17日に正式にFIFAに推挙の書簡を提出していた。

FIFAは19日、次期会長選の立候補者を発表。現会長のジャンニ・インファンティーノ氏の他、フランスサッカー連盟（FFF）のフィリップ・ディアロ氏、そして田嶋氏の立候補届出を受理したことを発表した。

帰国したばかりの中で記者会見に臨んだ田嶋氏は、「今回FIFAからの情報で、3名の方が書類を提出し、『受理された』という言葉が正しいのかどうか分かりませんが、3人の方の（書類）が提出され、これから多分書類審査であったり、クリミナルチェックとか様々なものが行われて、正式な立候補というのはもしかするともう少し後になるのかもしれません。ただ、もうすでにこの3名に関しては選挙活動を行ってもいいということの合図だというふうに思っています」と、現在の状況について報告した。

今回、FIFAの会長選挙へ出馬することになったが、「FIFAの会長というものに挑戦すること、これは日本からもちろん初めてでもあります」とコメント。「本当にこういう光栄なところの場に立てるということを、サッカー界においては、なかなか巡ってこないチャンスだと思っています」と、大きなチャンスが巡ってきたと語った。

ただ、FIFAの会長になりたいと思って立候補したというわけではないという田嶋氏。「ここに立てればいいと思って自分は立ったものではなく、会長になりたいということで立ったわけではない。FIFAを本当に良くしたい。もちろん、そのためには会長になることが一番であるということの前提で立候補したわけですが、ポジションが欲しいとかそういったことではなく、本当にFIFAが今のイメージをしっかりと払拭して、クリーンでフェアな団体としてもう一度立ち直る。そういうことを私は行いたいというふうに思ってます」と、会長の立場ではなく、FIFAをしっかりと改革していきたいという想いから立候補に至ったとした。

インファンティーノ会長が就任する前、ゼップ・ブラッター前会長は、2015年に発覚したFIFAの汚職事件に関与したとされて8年間の活動停止処分を受けることに。その後会長職から退き、インファンティーノ会長が就任していた。当時を知る田嶋氏は「10年前に同じようなことが起きて、それを改革・改善するためにインファンティーノ氏が会長職につき、もちろん彼は素晴らしいこともやってくれました。しかし、10年後のこの2026年にガバナンス等を無視したような事象が起きてしまい、また自分はサッカー人として、特に選手・監督としてやってきた中で、やはりバログン選手のレッドカードについてはもう到底容認できない。しかも、それに対する説明が未だなされていないということ、それについては非常に憤りを感じ、自分はこのような場に立つことにいたしました」とコメント。FIFAワールドカップ2026に参加していたアメリカ代表のFWフォラリン・バログンが決勝トーナメント1回戦のボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦で一発退場。チームは勝ち上がった中、当然出場停止が科されると思われていたが、FIFAは1年間の執行猶予という判断を発表。政治的な圧力があったという見方が強まり、大きな物議を醸していたが、田嶋氏もこの件でFIFAを問題視し、今回の出馬に至った理由の1つだと明かした。

最終的には3名が立候補した中で、田嶋氏も複数のサッカー協会からの推薦レターを受け取ったこととなる。「JFAの理事会の全会一致のサポートをいただいたということで、この立候補に踏み切る決断にもなったわけですが、今回改めて立候補に必要なメンバーアソシエーションの推薦をいただけたこと。これは記名である推薦です。それなりの勇気が必要だと思いますが、私を推薦すると決めてくれたメンバーアソシエーションの皆さんには本当に感謝したいと思ってます」とし、FIFAの現体制を問題視してサポートしてくれる人々への感謝も口にした。

最終的な投票は2027年3月18日に行われる予定だ。この先はFIFAが書類等の審査を行い、立候補者として最終的に認められることが必要となるが、田嶋氏を含めて選挙活動を行っていく。「改めて今ここに自分が立っていること、そして世界中が注目するFIFAの会長選挙、しっかりと私の考えていることを伝えていきながら、世界のサッカーを本当にフェアで透明性のあるものにし、そして多くの選手たちが本当に爆発的な力を発揮し、子どもたち、少年少女が本当に楽しく夢を見てサッカーができる、そういう環境を作っていきたいというふうに思っています」と、改めて自身の思いをコメント。そして、海外メディアの表現を例に、会長が目立つ組織にならないようにしていきたいとした。

「ある海外のメディアの方が僕のことを非常に正確に表現してくれたんですけれども、『もし幸三がなったら、今までで一番目立たない会長になるんじゃないか』と。これはもしかしたら皮肉もあるのかもしれない。でも、私はそれでいいと思ってます。目立たなきゃいけないのは会長ではなくて、選手だと思っています。そういう気持ちをしっかりと持って、この選挙には、活動には臨んでいきたいと思っています」