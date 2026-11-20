バルセロナが、今冬の移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドに所属するアルゼンチン代表DFリサンドロ・マルティネスの獲得に動く可能性がある。現地時間19日、スペインメディア『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。

『ムンド・デポルティーボ』は、バルセロナが今冬の移籍市場で戦力強化に乗り出す可能性を指摘。なかでも守備陣の強化は最優先事項の一つであり、インテルに所属するイタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニ、ドルトムントに所属するドイツ代表DFニコ・シュロッターベック、L・マルティネスの3名を有力候補に挙げている。

かねてより、バルセロナは経験豊富な左利きのCBを獲得するのではないかと各メディアで報じられてきた。バストーニやシュロッターベックは過去にも複数回にわたって獲得の可能性がある選手として紹介されていたが、『ムンド・デポルティーボ』はL・マルティネスが「最も経済的な選択肢」だとしている。

また、同メディアはL・マルティネスが首脳陣を批判したことで、所属クラブであるマンチェスター・Uとの関係がぎくしゃくしている点も指摘。同じくアルゼンチン人のマウリシオ・ポチェッティーノ監督が直近で就任したため、クラブでの状況が改善される可能性もあるとしながら「28歳のCBは、バルセロナからのオファーに耳を傾ける用意があるという。左利きという特徴と豊富な経験は、スポーツディレクター（デコ氏）が求めている人物像に合致する」と伝えている。