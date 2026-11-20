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ロサンゼルス・ドジャースについて、フリーエージェント（FA）となったブランドン・ロウ内野手を獲得する案が浮上した。ロウを加えることで打線に長打力をプラスし、トミー・エドマン内野手をユーティリティーとして起用する選択肢も広がる。米メディア『ラウンドテーブル』のエドゥアルド・ソラーノ記者が11月17日（日本時間18日）に言及した。



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ロウは今季150試合に出場し、打率.260、本塁打35、打点96、OPS.824を記録。ピッツバーグ・パイレーツ打線の中心として高い長打力を発揮した。



ドジャースでは現在、キケ・ヘルナンデス内野手がFAとなっている。もし再契約とならず退団した場合には、エドマンがその役割を引き継ぎ、対戦相手や故障者、休養日に応じて複数ポジションを守る構想が考えられる。



エドマンは今季、右足首と足の靱帯を修復する手術の影響で長期離脱し、84試合で打率.247、本塁打8、打点42、OPS.714だった。ロウを加えれば中軸を担える実績ある長距離打者が増え、既存の主力選手にかかる負担も軽減できる。



急浮上したロウの獲得案について、ソラーノ氏は「彼の長打力、守備力、そして安定した存在感は、戦力向上を実現する可能性がある。彼は二塁手を強化すると同時に、来季の残りのロースター全体において、ドジャースにより大きな柔軟性をもたらすだろう」と言及した。



ドジャースではこれまで、ヘルナンデスがユーティリティー選手として欠かせない役割を果たしてきた。しかし、高齢化という課題に向き合う中で、その役割をエドマンに渡すべきかどうか決断する時がきているようだ。











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