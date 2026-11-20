







西武・甲斐野央がベストジーニスト発表会に登壇



埼玉西武ライオンズの甲斐野央投手が19日、自身のインスタグラムを更新。「ベストジーニスト」の発表会に、球団の代表として登壇した際の写真を公開した。



投稿では、デニムのセットアップ姿で盾を手にほほ笑む写真や、壇上でマイクを握る写真を掲載。「第43回ベストジーニスト2026 Sponsored by Amazon」『協議会選出部門・特別貢献賞』とつづった。



発表会は18日に都内で行われ、西武は協議会選出部門の特別貢献賞を受賞した。チームカラーの「青」とブルーデニムの共通点を生かした「おめかしシリーズ」など、デニムと野球観戦を結びつけた取り組みが評価された。球団によると、プロ野球球団が同賞を受けるのは初めて。



甲斐野投手は東洋大姫路高、東洋大を経て、2018年ドラフト1位で福岡ソフトバンクホークスに入団した。



2024年から西武でプレーし、今季は56試合に登板して2勝2敗23セーブ20ホールド、防御率1.84をマークした。16日には30歳の誕生日を迎えている。



球団公式サイトでは「ライオンズのチームカラーも『青』なので、お気に入りのブルーデニムを身にまとって、球場を青でいっぱいにしてもらえたらうれしいです。」とコメント。



最後に「来シーズンも、多くのファンの皆さんと球場でお会いできることを楽しみにしています！」とファンに呼びかけた。

































【実際の投稿】似合いすぎて獅子…甲斐野央、眩しいデニムのセットアップ姿



甲斐野央の公式Instagramより













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