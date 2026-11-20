







プロ1年目の今季、鮮烈な初勝利を挙げながらも、故障による長期離脱を経験した横浜DeNAベイスターズの島田舜也投手。復帰を目指して過ごしたファームでの日々は、自らの身体や投球と向き合う時間となった。10月には一軍復帰を果たした右腕が、その過程で何を見つけ、どんな手応えをつかんだのか。復活までの試行錯誤と、来季への思いを聞いた。（取材・文：石塚隆）





プロフィール：島田舜也

神奈川県出身。木更津総合高、東洋大を経て、2025年ドラフト2位で横浜DeNAベイスターズに入団した。ルーキーイヤーの今季は一軍で5試合に登板し、プロ初勝利を記録。185㎝の体格から投げ込む力強い直球を武器に、先発投手としてさらなる飛躍を目指している。



故障離脱中に取り戻した“原点” 球速と球威が向上した理由

[caption id="attachment_262052" align="alignnone" width="1200"] 横浜DeNAベイスターズの島田舜也 【写真：産経新聞社】[/caption]











左足の負傷によりファームに行った島田舜也が精力的に取り組んだのは、ウェイト・トレーニングだった。大学時代からウェイトに力を入れ始め、能力を開花させた経緯があっただけに、まずは原点に立ち返ることにした。島田は言う。



「もちろん負傷箇所には強度はかけられませんが、ウェイトをもう一度やり込むことを念頭にリハビリと並行して行っていました。やっぱり一軍で投げていると、ウェイトで最初は追い込めていたものの、リカバリーもあり、いつしか調整のウェイトになってしまっていたんです。それが原因で、コンディションが崩れることがありました。それも踏まえてもう一度、身体を追い込む作業をしました」



ケガが癒えると、下半身のウェイトにも力を入れ、みるみるうちに身体にパワーが宿っていくのが分かった。



「実際、自分をしっかりと追い込んでから実戦で投げると、球速も球威も上がっていました。やっぱり、しっかりウェイトができていなかったんだなと、改めてわかりました」



ケガ防止も含め、なにかと効力があるといわれるウェイトだが、シーズンを通して高負荷をかけつづけるのは、やはり経験や密な計算が必要となる。ベテランや外国人選手はそのあたりを上手くやっているだけに、今後の向き合い方が島田の飛躍のカギとなりそうだ。



復活の兆し。ピッチングそのものに関してファームで心強いのが入来祐作二軍チーフ投手戦術・育成コーチであるが、島田はあまり多くを教わらなかったという。



「試合のたびに『どうだった？』と訊かれ、意見交換をさせていただくぐらいで、ピッチングやフォームに関して直接言われることはあまりありませんでした。入来コーチは、結構僕の意見を採り入れてくれたんです」



若手育成のエキスパートである入来コーチは、選手の個性に合わせた指導をする。選手の意見は聞きつつも、大事なことを耳にタコができるぐらい伝えることもあれば、ただ選手の後ろで黙って見守る場合もある。現状では島田は後者だったようだ。その性格を読み解き、今はとやかく言うことなく好きなようにやってみて、自分で気づくことができるのかを試しているのかもしれない。



島田自身も復帰の過程で、誰に教わるのでもなく、自分で工夫して最適解を見つけようと努力をしてきた。



「例えば入団したときは、左足の上げ方が大きくて、それだと先発として疲労が重なってしまうので、シンプルなフォームにするようにしました」



またDeNAが誇るデータに関しても、独自の見解を持っている。





「一番大事なのは対打者」データ重視の投球で感じた違和感

[caption id="attachment_302215" align="alignnone" width="900"] 取材に応じたDeNA・島田舜也【写真：石塚隆】[/caption]











「プロに入って最初、データの重要性を説かれて見るようになったんです。ただそうしていくとデータ上、数値のいいボールを投げようと考えることが多くなってしまいました。けど実戦では数値上はいいボールを投げているのに打たれてしまい、『どうしてだろう』と思いました。だからあくまでもデータはデータ。それは仮のものとして、一番大事なのは対打者。そこを勘違いせず、投げるように心掛けました」



データは有益なものではあるが、そればかり見てしまうと本質的なことを見失ってしまう。あくまでも人間対人間。見誤ってしまうと本末転倒となるので、選手には取り扱い方も求められる。



「僕は大学時代から、相手の打者をよく観察することを心掛けてきました。第一打席と第二打席の立ち位置の違いとか、ストレートや変化球に対する反応、バットの短さ、目付のやり方など、そこらへんはすごく意識して投げるようにしていますね」



若いながらも独自の感性を持っていることが窺える。いずれ壁にぶつかるかもしれないが、島田のようなタイプならば、時間を要せずクリアしていくような気がしてならない。



そして10月3日の巨人戦（東京ドーム）で復帰を果たし、島田は5回1失点で勝ち負けこそつかなかったが、今季の有終の美を飾った。復帰に際し、ある葛藤を抱えていたことを島田は教えてくれた。



「ケガをしたとき考えたのは、もう来年を見据えるのか、それとも今季中に復帰を目指して準備するかの二択でした。迷いはあったのですが、最後に数試合投げるだけでも来年に繋がると思ったので、間に合わせるように準備をして、結果あの巨人戦に繋がりました。だから自分としては、いい決断ができたと思っています。えっ、内容ですか？ まあまあだったと思います」



そう言うと島田は笑顔を見せた。そして自信を漂わせるようにつづけた。





「80%、行ける！」復帰登板で得た自信と残された20%の不安

[caption id="attachment_302533" align="alignnone" width="1477"] 取材に応じたDeNA・島田舜也【写真：石塚隆】[/caption]











「あの巨人戦で投げることができ、自分のなかでは来季に向け『80%、行ける！』という感覚になりました。残りの20%は、今季5試合しか投げていないことも含め、相手チームの研究が進んで、対策されたときにどうなるのかという不安が少しあります」



幼いときに憧れたベイスターズでの1年間、ケガなどもあり苦しい思いもしたが、島田にとって果たしてどんなシーズンだったのだろうか。



「本当、いろいろな経験をさせて頂いた1年間でした。ケガもありましたが、ファームで投げてリーグ中地区の優勝にも関われましたし、一軍ではポストシーズンにも帯同し、ルーキーとしては得難い経験ができたと思います。とにかく、渦中にいるときは日々が長いな、と思っていたのですが、過ぎてみればあっという間の1年間でした」



唯我独尊の道を歩むパワーピッチャーの真価が問われるのは、言うまでもなく来シーズンだ。先発ローテの一角として台頭する必要がある。



「そうですね。先発候補もシーズン後半にたくさん出てきたので、激しい競争になるでしょうが、できるかぎりの力を発揮したいと思います。とにかく一番はケガをしないこと。これまで以上にリカバリーに力を入れることを意識していきたいですね」



無事これ名馬。島田がフル稼働した日にはどんな姿を見せてくれるのか期待は膨らむ。



「楽しみにしていてください！」



最後にそう言うと島田は、ビッグスマイルを見せてくれた。





【著者プロフィール】

石塚 隆 (いしづか・たかし)

1972年、神奈川県出身。フリーランスライター。プロ野球などのスポーツを中心に、社会モノやサブカルチャーなど多ジャンルにわたり執筆。web Sportiva／週刊プレイボーイ／週刊ベースボール／集英社オンライン／文春野球／ベースボールチャンネル／etc...。現在Number Webにて横浜DeNAベイスターズコラム『ハマ街ダイアリー』連載中。趣味はサーフィン＆トレイルランニング。鎌倉市在住

















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【了】