現地時間19日、ニューヨーク・メッツがFAのダーウィンゾン・ヘルナンデス投手（29）を獲得したとホセ・リベラ記者が報じた。契約は3年総額1200万ドルとされている。

ベネズエラ出身のヘルナンデスは2019年にレッドソックスでMLBデビューを飾り、通算91試合に登板。2023年からソフトバンクに加入すると、翌2024年に21ホールドを挙げるなどパ・リーグ3連覇に貢献。今季は45登板で1勝2敗18ホールド、防御率1.48の好成績を残し、メジャー復帰を目指して自由契約となっていた。