ロッテの坂本光士郎は、夏場以降投げるようになったツーシームをはじめとした持ち球を磨いている。

24年にツーシームを左打者のインコースに投げていたが、昨季は「ツーシームも練習はしているんですけど、どこになるかわからないですけどシーズンの序盤でも途中でもしっかり投げられたらなと思っています」と話していたが、シーズン中はほとんど投げなかった。

今季夏場以降に「まっすぐ、スライダー、カット、スプリットしかないので、左バッターからしたら逃げていく球しかない。どうにか内に入っていく球を投げたいなと思っていたので、それが今いい感じにいっているのかなと思います」とツーシームを投げるようになった。

そのツーシームは「ツーシームで結構、右バッターに関しても曲がりながら沈んでいくので結構使えそうだなと思ったので、モノにしたいというのもありました。実戦の中でそれがモノにできたらいいなと思ってやっていました」と好感触を掴んだ。

ZOZOマリンスタジアムで行われた秋季練習でも「ツーシームの感じがすごく良いので、それをモノにしたいのがあります。それがモノにできれば来シーズン投球の幅も変わると思いますし、もっと楽なピッチングができるんじゃないかなと思います。そこを追い求めてやっていこうかなと思います」と力を込めた。

あれから1ヶ月――。ツーシームはどうなったのだろうかーー。

「ずっとキャッチボールはしているので、その中でまっすぐ、シュート、スライダー、カットボール、自分の持ち球は継続して投げていますけど、11月、12月はブルペンに入らないですが1月からはブルペンにしっかり入って自分のモノにしていきたい。自分のモノにしないと勝ちパターンに入れないと思うので、しっかりやりたいです」

来季は毎年目標に掲げる50登板達成に向けて、ツーシームがカギを握る球種の1つになるかもしれない。

取材・文＝岩下雄太