







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



横浜DeNAベイスターズの森原康平投手が20日、自身のインスタグラムを更新。千葉県内の会員制グランピング施設「TOKYO CLASSIC CAMP」を訪れた際の集合写真を公開した。



森原は「【TOKYO CLASSIC CAMP】」と題して写真を投稿。「それぞれこの先のキャリア、人生がより充実したものになりますように」とつづり、参加者たちの今後に思いを寄せた。



公開された写真には、森原のほか、橋本達弥投手、堀岡隼人投手、小園健太投手ら6人が集結。施設の看板を囲み、笑顔でポーズを決める姿が収められている。



橋本、堀岡、小園の3投手は、今オフにDeNAから戦力外通告を受けた。そんな中、小園は19日に千葉ロッテマリーンズとの育成契約が発表され、新天地での再出発が決まった。



それぞれが異なる状況で来季を迎える中、森原が公開した集合写真。かつてDeNAでともにプレーした仲間たちとの交流の様子を伝えるとともに、今後のキャリアや人生に向けた温かいメッセージを添えた。





























【実際の投稿】ムキムキの肉体美も！森原、小園ら6人の集合ショット



森原康平の公式インスタグラムより





【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】