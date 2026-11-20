







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、トミー・エドマン内野手が故障の影響もあり不本意な成績に終わった。来季は悔しさを晴らすような活躍が期待される一方、チームは新戦力を補強して役割変更を行うことを検討しているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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今季のエドマンは昨オフ右足首手術を受けた影響で、負傷者リスト（IL）に入った状態で開幕を迎える。その後、6月中旬に復帰すると一時は好調だったものの、後半戦では不振に。結果的に、84試合、打率.247、8本塁打、42打点と物足りない数字にとどまった。



同メディアは「エドマンは二塁ではトップクラスの守備力を見せた他、外野や三塁、遊撃手としても出場した。しかし、打撃成績が低迷したことから、ドジャースは彼を正二塁手の座から外し、より幅広いポジションをこなすスーパーユーティリティとして起用する方向に傾いているようだ」と言及。



続けて、「ジアスレチックのケイティ・ウー記者は『ドジャースは二塁と遊撃の両方を守れる、当面のつなぎ役となる選手を探している。この補強が実現すれば、エドマンをよりユーティリティ色の強い役割で起用できるようになり、必要に応じてムーキー・ベッツ内野手を休ませることも可能になる。さらに、アレックス・フリーランド内野手とともに、内野の選手層を厚くすることにもつながる』と報じた」と記している。











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