







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは19日、下村海翔投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



下村は九州国際大付高、青山学院大を経て、2023年ドラフト1位で阪神に入団。最速155キロの直球と制球力を武器に、即戦力右腕として期待を集めた。



しかし、ルーキーイヤーの2024年4月に右肘内側側副靱帯再建術を受け、その後は長期のリハビリに専念。昨季も一軍登板はなく、プロ入りから2年間は一軍のマウンドに立てなかった。



プロ3年目の今季は7月2日の中日戦で待望の一軍初登板初先発。5回6安打2失点の内容で勝敗は付かなかったが、8月13日の巨人戦では5回4安打2失点、6奪三振の投球でプロ初勝利を挙げた。



最終的に今季は9試合に登板し、37回を投げて1勝2敗。48安打、4四球、34奪三振、23失点（自責点20）、防御率4.86の成績だった。



来季はさらなる登板機会をつかみ、先発ローテーション定着を目指したいところだ。

















【関連記事】























この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】