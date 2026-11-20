ロッテの小野郁は、来季に向けて動き出している。

小野は昨季自身初のシーズン完走を果たすなど、47試合に登板し2勝2敗10ホールド防御率2.59と充実の1年になった。今季は開幕二軍スタートも4月26日に昇格すると、1度もファームに落ちることなく、41試合に登板して、2勝3敗6ホールド、防御率3.05の成績を残した。

今季は1イニングだけでなく、イニング跨ぎの登板も多く、6月6日の巨人戦では1－1の10回に登板すると、1イニング目の10回は浦田俊輔を初球の153キロのストレートで左邪飛、続く佐々木俊輔を1ストライクから2球目のフォークで中飛、キャベッジを1ボール2ストライクから140キロのスライダーで空振り三振に打ち取り、わずか7球で終える。2イニング目となった11回も大城卓三を二ゴロ、松本剛を遊ゴロ、ティマを二飛と危なげなく3人で片付け、2回・16球を投げパーフェクトに抑える見事な働きだった。

今季は右打者に高速フォークを投げ始め、右打者の被打率が昨季の.312から.236に改善。2年連続40試合に登板しブルペンを支えた小野は例年、秋季練習に参加していたがレギュラーシーズン終了後に行われたZOZOマリンスタジアムでの秋季練習が免除された。

レギュラーシーズン終了後はどのようなトレーニングをして過ごしているのだろうかーー。

「まずは体をしっかり休ませるのと、シーズン通してウエイトトレーニングをずっとやっていたのですが、1週間10日くらい1回空けて、ウエイトをしないようにしてそこからまたウエイトを始めました。今のところウエイトトレーニングとキャッチボール、少しランニングをしています」

さらに小野は、「怪我しない体づくりというかしっかりウエイトをして、もう1回体を大きくして、1年間投げられるように体を作りたいと思います」と話した。来季もチームの勝利のため腕を振る準備は始まっている。

取材・文＝岩下雄太