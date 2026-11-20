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巨人は19日、松本剛外野手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



吉川は岐阜・中京高、中京学院大を経て、2016年ドラフト1位で巨人に入団。2022年から3年連続で132試合以上に出場するなど、二塁のレギュラーとしてチームを支えてきた。



2024年には自己最多の143試合に出場し、536打数154安打、打率.287、5本塁打、46打点、12盗塁を記録。自身初となるベストナインとゴールデン・グラブ賞をダブル受賞した。



昨季も107試合で打率.277を記録したが、シーズン終了後に両股関節を手術。リハビリを経て今季途中に一軍へ復帰した。



今季は52試合に出場し、174打数42安打、打率.241、1本塁打、11打点、6盗塁。一方、二塁守備では50試合に出場して無失策、守備率1.000を記録した。



一軍通算では894試合に出場し、840安打を記録している。来季はコンディションを整え、再び二塁の定位置をつかみたいところだ。

















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