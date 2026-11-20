レアル・マドリードとJJ・ガブリエルの契約締結が近づいているようだ。19日、スペイン紙『アス』が報じている。

マンチェスター・ユナイテッドの下部組織で数々の記録を塗り替えた16歳の“神童”は17日、「これから次の章へと進み始める」として、オールド・トラッフォードのクラブに別れを告げた。パリ・サンジェルマンやバイエルン、バルセロナなどのメガクラブが争奪戦を繰り広げたなか、JJ・ガブリエルの“新章”はレアル・マドリードとなることが取り沙汰されていた。

そんななか、JJ・ガブリエルが『バルベデバス（レアル・マドリードの練習場）』に姿を現したようだ。スペイン紙『アス』によると、今回の来訪は、正式なメディカルチェック等ではなく、施設の見学とクラブ関係者との話し合いが目的だった模様。また、契約の詳細を詰める作業も行われており、契約締結は「ほぼ完了」とのことで、あとは最終的な仕上げを残すのみだと併せて伝えている。

なお同紙は、両者は2029年夏までの3年契約を締結すると指摘。契約期間は、FIFA（国際サッカー連盟）の規定に沿ったものとなり、同選手が成人年齢に達した時点で契約条件を改定するという「暗黙の合意」も存在するとのこと。JJ・ガブリエルは今後、冬の移籍市場が開くまではカスティージャ（Bチーム）の公式戦には出場できないため、まずはフベニールA（U－19チーム）で活動を始める模様。現時点で、具体的なスケジュールなどは全く決まっていないものの、「正式な決定までそう長くはかからないはずだ」と付け加えている。

一方でイギリス紙『ザ・タイムズ』によると、マンチェスター・ユナイテッドは、JJ・ガブリエルの移籍に関する件で、法的措置を検討しているとのこと。FIFAは未成年選手に関する規定を定めており、同選手の獲得を巡って他クラブが、この規定に抵触（具体的には、夏の間、選手本人やその関係者に接触するなど）する行為に及んでいなかったかどうかを確認するためだと記している。