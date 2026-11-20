トレジャープロモートが運営するオンライン株式スクール「株の学校ドットコム」は11月17日、「『こどもNISA』に関する意識調査」の結果を発表した。調査は10月30日〜31日、18歳未満の子を持つ個人投資家627人(男性441人、女性186人)を対象にインターネットで行われた。

調査によると、「こどもNISA」の認知度は95.4%。そのうち、7割超(71.9%)が「利用する予定」あるいは「利用を検討している」ことが明らかに。利用意向のある家庭の割合を子どもの年齢別に見ると、「未就学児」の親が84.6%で最も高く、次いで「小学生」の親(78.5%)、「中学生・高校生」の親(63.2%)と続き、子どもが小さい家庭ほど「こどもNISA」を前向きに捉えていることがわかった。

続いて、子どもNISAに期待するメリットを聞いたところ、「子ども名義の口座で家計と分けて運用できる」(51.2%)がトップに。次いで「運用で得た利益に税金がかからない」(49.2%)、「子どもが小さいうちから長い期間の運用ができる」(34.3%)が上位に。

この結果を投資歴別にみると、いずれの選択肢でも「投資歴3年未満の人」を「投資歴10年以上」の人の割合が上回り、特に「運用で得た利益に税金がかからない」では、18.1ポイントもの差が。さらに、「子どもが自分で判断する力を育てるきっかけになる」「家族でお金について話す機会が増える」では、約2倍の差が見てとれた。