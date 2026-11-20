Visaは11月18日、アジア太平洋地域の対象となる顧客が、同社のリアルタイム資金移動プラットフォーム「Visa Direct」を通じたクロスボーダー送金の事前入金資金として、ステーブルコインを使用できるようにする計画を発表した。

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ステーブルコインによる事前入金で資金移動の柔軟性を向上

この新たな機能により、対象となる顧客は、対応するステーブルコインをVisa Directを通じた送金の事前入金資金として使用できるようになる。これにより、デジタル資産と、180億以上のエンドポイントを持つ同社のグローバルな資金移動ネットワークがつながる。ステーブルコインによる事前入金は、短期的な流動性の管理や送金資金の確保において、顧客により高い柔軟性をもたらす。また、送金の受取人は従来と同様に法定通貨で受け取ることができる。

同社は2025年、Visa Directを通じてステーブルコインによる事前入金と送金のパイロットを開始し、ステーブルコインがクロスボーダーでの資金調達、流動性管理、グローバルな資金移動をどのように支援できるかを検証してきた。2026年10月には、Inyo Globalとともに、米国でVisa Directのステーブルコインによる事前入金の商用提供を開始。今回、この機能をアジア太平洋地域にも拡大する。

アジア太平洋地域でdtcpayとパイロットを実施

アジア太平洋地域では、シンガポールのデジタル決済企業dtcpayと、この機能のパイロットを実施している。

同パイロットでは、dtcpayが対応するステーブルコインで事前入金を行い、Visa Directを通じてクロスボーダーで法定通貨による送金を行う。また、独立して提供されるデジタル資産インフラにより、ステーブルコインを事前入金のプロセスに組み込む。同パイロットでは、ステーブルコインによる資金提供とVisa Directのグローバルな資金移動ネットワークをつなぐことで、企業によるクロスボーダーの資金確保や資金移動に、より高い柔軟性をもたらす。

同社アジア太平洋地域 Visa Direct責任者のRhidoi Krishnakumar氏は、次のように述べている。

「複数の市場やタイムゾーンで事業を展開する企業には、顧客にとってシンプルな体験を維持しながら、より柔軟に資金を移動できる手段が必要です。ステーブルコインを活用した資金拠出により、企業は国境を越えてより効率的に流動性を移動させ、トレジャリー業務や運転資本の管理を最適化すると同時に、受取人には従来と同様の法定通貨による受け取り体験を提供することができます。」

同社は今後も顧客やパートナーと連携し、ステーブルコインを活用した機能をさらなる資金移動のユースケースへと拡大することで、企業が新たな形態の価値と同社のグローバルな資金移動インフラをつなぐことを支援していく方針だ。