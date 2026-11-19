大学時代に三冠王を獲得し、3球団競合の末に阪神へ入団した立石正広。プロ1年目の今季は巨人戦でプロ初本塁打を放つなど才能の片鱗を見せたが、最終的には打率.192と一軍の壁に苦しんだ。佐藤輝明のメジャー移籍が実現すれば三塁のポジションが空くだけに、2027年はレギュラー奪取へ大きなチャンスとなりそうだ。

覚醒が待たれるドラ1大砲

立石正広

[caption id="attachment_267580" align="aligncenter" width="1200"] 阪神タイガースの立石正広【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／87kg

・生年月日：2003年11月1日

・経歴：高川学園高 - 創価大

・ドラフト：2025年ドラフト1位

ドラフト1位で阪神タイガースに入団し、大器の片鱗を見せた時期もあった立石正広。しかし、課題も見えたプロ1年目だった。

高川学園高を卒業後、創価大に進学。2年春のリーグ戦では圧倒的な打撃力を発揮し三冠王に輝いた。

4年春にも5本塁打を放つなど、大学球界でも屈指の長距離砲として君臨。2025年ドラフト会議では3球団から指名を受け、阪神への入団が決まった。

大きな期待を受けたものの、今年の新人合同自主トレはけがにより途中離脱。それでも二軍で一定の成績を残したことから、5月中旬に一軍昇格を果たした。

5月22日から24日の対読売ジャイアンツ戦では、3試合で計7安打、5打点。プロ初アーチも記録した。

ただ、交流戦に入ると勢いが止まり、変化球にバットが空を切る場面が増えた。

最終的にプロ1年目は打率.192、2本塁打で終えた立石。佐藤輝明がメジャーリーグへの挑戦を表明しただけに、来季は三塁手のポジションを奪いたいところだ。

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