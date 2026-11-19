







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは19日、富田蓮投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



富田は大垣商高、三菱自動車岡崎を経て、2022年ドラフト6位で阪神に入団。同年10月に開催されたU-23ワールドカップでは日本代表の世界一に貢献し、最優秀投手と先発投手部門のベストナインに輝いた。



プロ2年目の2024年には自己最多の33試合に登板。35回2/3を投げて0勝1敗4ホールド、防御率0.76と安定した成績を残した。昨季は9試合で1勝0敗、防御率3.09だった。



プロ4年目の今季は4月28日のヤクルト戦で初登板。2回を投げて4安打、2奪三振、3失点（自責点3）だったが、その後は一軍での登板機会を得られず、今季唯一の登板となった。



一方、ファームでは28試合に登板し、63回1/3を投げて2勝6敗、防御率3.69。58安打、16四球、40奪三振、32失点（自責点26）の成績を残した。



2024年には一軍で防御率0点台を記録した実績を持つ左腕。来季はファームで結果を積み重ね、再び一軍投手陣の戦力として存在感を示したいところだ。

















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