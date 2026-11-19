







元ロッテ・成瀬善久が唐川侑己の慰労会を報告



かつて千葉ロッテマリーンズなどでプレーし、現在はルートインBCリーグの栃木ゴールデンブレーブスに所属する成瀬善久投手が19日、自身のインスタグラムを更新。今季限りで現役を引退した唐川侑己氏の慰労会を報告し、豪華な集合写真を公開した。



成瀬は「唐川侑己の現役お疲れさま会！！」と投稿。かつてロッテでともにプレーした選手たちとの集合写真を公開した。会場は元ロッテの大嶺祐太氏が営む飲食店で、「やっぱりなんだかんだで昔話が面白い」と振り返り、「また、集まれれば」と再会を願った。



公開された写真には、成瀬と唐川のほか、現役の西野勇士投手、ロッテOBの小野晋吾氏、渡辺俊介氏、大嶺祐太氏、大谷智久氏、藤岡貴裕氏の計8人が集結。テーブルにはケーキが置かれ、笑顔で記念撮影する姿が収められている。



唐川は成田高から2007年高校生ドラフト1巡目でロッテに入団。ルーキーイヤーから一軍で活躍し、2011年には自己最多の12勝を挙げた。ロッテ一筋で19年間プレーし、通算82勝を記録。今季限りで現役生活に幕を下ろした。



かつてロッテの投手陣を支えたメンバーが集まった今回の慰労会。懐かしい顔ぶれが並ぶ集合写真に、ファンからも反響が届いている。

































【実際の投稿】成瀬ら豪華8人の集合ショット&記念ケーキ



成瀬善久の公式Instagramより













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