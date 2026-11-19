







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、再びワールドシリーズ制覇を目指す来季へ向けた今オフの動きが注目されている。既に様々なトレード案が浮上しているが、シンシナティ・レッズ所属のエリー・デラクルス内野手に匹敵する案はないかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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デラクルスは今季、球団史上4人目となる“30-30”を達成し大きな話題となったスター遊撃手。年齢も24歳とまだ若く、高齢化問題を抱えているドジャースにとってはかなり魅力的な存在だ。



同メディアは「ドジャースは複数のスターの獲得候補として名前が挙がっているが、その中でもデラクルスほどの大物はいない。チームは既にメジャー屈指の強力打線を誇っているが、彼をトレード獲得できればさらに脅威となるだろう」、「彼が加入すれば、ムーキー・ベッツ内野手を二塁へコンバートすることが可能になる。身体的な負担が軽減され、再び球界屈指の打者としてのパフォーマンスを取り戻すことが期待される。一方、トミー・エドマン内野手はスーパーユーティリティとしての役割に移ることになるだろう」と言及。



続けて、「報道によると、デラクルスは昨オフ、球団から提示された大型の契約延長オファーを拒否しており、2029年シーズン終了後にFAとなる予定だ。まだ数年を残す段階で、レッズが放出を決断する用意があるのかどうかは、今後の動向を見守る必要がある」と記している。











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