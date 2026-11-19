







村上宗隆 最新情報

26歳の村上宗隆内野手が所属するシカゴ・ホワイトソックスについて、打線には左打者偏重という課題が残っていると、米メディア『ラスト・ワード・オン・ベースボール』が報じている。

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ホワイトソックスは18日（日本時間19日）、ダスティン・メイ投手と3年総額5250万ドル（約83億5000万円）で正式に契約した。



メイは2026年に防御率4.70で、過去に2度のトミー・ジョン手術を受けている。



同メディアのビクター・オケチュクウ記者は、課題だった投手陣の強化に繋がるものの、この契約だけでチームの問題がすべて解決するわけではないとの見方だ。



同記者は、2026年のポストシーズンでクリーブランド・ガーディアンズに地区シリーズで敗れた際、打線が機能しなかったと指摘している。



それでも、ホワイトソックスには村上、ミゲル・バルガス内野手、コルソン・モンゴメリー内野手という「羨ましい若手打者」が揃っていると評価。



ア・リーグのシルバースラッガー賞を受賞したチェイス・メイドロス内野手や、サム・アントナッチ外野手の名前も挙げた。











一方で、打線はガーディアンズの速球を武器とする投手陣の前に沈黙。



同メディアはその原因について、打線の左右のバランスの悪さにあると分析した。



主力打者の多くは左打ちで、同メディアは村上、モンゴメリー、アンドリュー・ベニンテンディ外野手、カイル・ティール捕手、アントナッチ、トリスタン・ピータース外野手について「全員が左打席から打つ」と主張。



そのため、選球眼の良い右打ちの外野手を加える必要があると訴えている。



ここ数日は、テイラー・ウォード外野手やランディ・アロザレーナ外野手がホワイトソックスと関連付けられているという。



左打者が並ぶ打線の中心にいる村上にとっても、右の強打者が加わるかどうかは、来季の打線の得点力を左右することになりそうだ。



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