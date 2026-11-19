







西武・炭谷銀仁朗が栗山巧氏の慰労会を報告



埼玉西武ライオンズの炭谷銀仁朗捕手が19日、自身のインスタグラムを更新。今季限りで現役を引退した栗山巧氏の慰労会を報告し、かつてのチームメートらとの豪華な集合写真を公開した。



炭谷は「栗山さん、改めて25年間お疲れ様でした」と投稿。さらに「中島さんからのケーキ最高です！！楽しかった」とつづり、栗山氏の長年にわたる現役生活をねぎらった。



公開された写真には、ケーキを手にした栗山氏を中心に、中島裕之氏、野上亮磨氏、片岡保幸氏、現役の中村剛也内野手、炭谷の計6人が集結。かつて西武でともにプレーしたメンバーが、笑顔で並ぶ姿が収められている。



栗山氏は2001年ドラフト4巡目で西武に入団し、2002年にプロ入り。西武一筋で25年間プレーし、今季限りで現役を引退した。2021年には球団生え抜き初の通算2000安打を達成するなど、長年にわたってチームを支えた。



今回の投稿には、元ソフトバンクの川崎宗則氏も「メンバー渋い！」と反応。西武の歴史を彩った豪華メンバーの再会に、注目が集まっている。

































【実際の投稿】中島からのケーキ&豪華6人の集合ショット



炭谷銀仁朗の公式Instagramより













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