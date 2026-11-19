







菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズからフリーエージェント（FA）となった37歳の菅野智之投手ら、昨季の先発陣を支えた投手が抜けた後の同球団の課題について、米メディア『MLBトレード・ルーマーズ』が報じている。

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菅野はカイル・フリーランド投手、マイケル・ローレンゼン投手とともに、昨季チームの投球回でトップ4のうち3人を占めた。



その3人が全員FAとなり、投球回で3位だったライアン・フェルトナー投手が、現時点で来季ローテーションの筆頭に立つという。



こうした状況から、同メディアは2027年のローテーションについて「信頼できる候補は少ない」と指摘している。



タナー・ゴードン投手、ガブリエル・ヒューズ投手、ザック・アグノス投手は昨季も先発争いに加わっており、役割を担うとみられる。



メイソン・アダムス投手とセス・サリバン投手も候補になり得るとした。



補強の難しさにも触れている。











同メディアは「本拠地の環境を理由に、FA投手にコロラドを選んでもらうのは難しい」と分析。



そのため昨オフは、菅野やローレンゼン、ホセ・キンタナ投手といった「控えめな選択肢」に頼らざるを得なかったと振り返っている。



来季投手陣の方針について、ロッキーズは先発・救援を問わず複数イニングを投げられる投手を探しているようだ。



ロッキーズは2026年、オープナーの後にロングリリーフを送る形を多用していた。



その理由として、ポール・デポデスタ編成本部長は「13人の投手枠の制限がある中で、我々の環境では1イニング限定の投手を置くのは難しい」と語ったという。



さらに同メディアは、救援経験もあるベテラン先発の候補として、アーロン・シバーリ投手、エリック・フェディ投手、エリック・ラウアー投手、タイワン・ウォーカー投手の名前を挙げた。



その上で、より良い投手を呼び込むには、ロッキーズが相場以上の金額を払う必要があるかもしれないとみている。



昨季のローテーションで多くのイニングを担った菅野の去就とともに、ロッキーズが今冬どこまで先発陣を立て直せるかが注目される。



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