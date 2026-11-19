西武で11年間主砲を務め、1996年オフにFA権を行使した大打者。選んだのは、ドラフト時から入団を熱望していた巨人だった。移籍を果たすと、加入初年度から32本塁打を放ち、強力打線の中軸を担った。［1/6ページ］

西武の主砲が11年越しの巨人入りを実現

清原和博

[caption id="attachment_271406" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアン時代の清原和博（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：188cm／104kg

・生年月日：1967年8月18日

・経歴：PL学園高

・ドラフト：1985年ドラフト1位（西武）

高卒1年目から圧巻の打棒を発揮し、1996年オフに読売ジャイアンツへFA移籍した清原和博。大きな衝撃を与えたFA移籍の1つに数えられるだろう。

PL学園高時代には歴代最多となる甲子園通算13本塁打を放つなど、数々の記録を樹立。1985年ドラフト1位で西武ライオンズに入団した。

高卒1年目から主軸打者に定着し、高卒新人記録となる31本塁打をマーク。1988年から3年連続で30本塁打をクリアするなど、西武の中心選手として活躍した。

1996年オフにFA権を行使すると、ドラフト時から入団を熱望していた巨人への移籍を決断。西武で11年間プレーした末に、悲願のジャイアンツ入りを実現させた。

巨人加入初年度から主に4番を務め、打率.249、32本塁打、95打点を記録。故障に泣くシーズンも目立ったが、松井秀喜らとともに強力打線を形成した。

巨人には9年間在籍し、2004年には通算2000安打を達成。移籍後も球界を代表する強打者として存在感を示した。

2006年からオリックス・バファローズへ活躍の場を移し、2008年限りで現役を引退した。

[caption id="attachment_302444" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアンツの落合博満（左）と阪神タイガースの金本知憲（写真：産経新聞社）[/caption]

広島でトリプルスリーを達成した外野手。2002年オフにFA権を行使し、同一リーグの阪神へ移籍した。加入初年度に18年ぶりのリーグ優勝へ貢献し、2005年にはMVPにも輝くなど、主軸として活躍した。［2/6ページ］

広島から阪神へFA移籍、18年ぶりの優勝に貢献

金本知憲

[caption id="attachment_271453" align="aligncenter" width="1200"] 阪神時代の金本知憲（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：180cm／88kg

・生年月日：1968年4月3日

・経歴：広陵高 - 東北福祉大

・ドラフト：1991年ドラフト4位（広島）

2002年オフ、長く低迷していた阪神タイガースへのFA移籍を決断した金本知憲。新天地では主軸打者として活躍し、2003年と2005年のリーグ優勝に大きく貢献した。

1991年ドラフト4位で広島東洋カープに入団すると、プロ4年目の1995年に24本塁打を放つなど、主力選手へと成長した。

2000年には打率.315、30本塁打、90打点、30盗塁を記録。NPB史上7人目のトリプルスリーを達成した。

2002年オフにFA権を行使すると、星野仙一監督からの熱心な誘いもあり、阪神への移籍を決断した。

阪神加入初年度の2003年には140試合に出場し、打率.289、19本塁打、77打点をマーク。18年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献した。

さらに2005年には打率.327、40本塁打、125打点という圧巻の成績をおさめ、最優秀選手に選出。チームリーダーとして2度目のリーグ優勝を支えた。

その後も阪神の主軸打者として活躍し、2010年まで世界記録となる1492試合連続フルイニング出場を継続。2012年限りで現役を引退し、「鉄人」として球史に名を刻んだ。

[caption id="attachment_302444" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアンツの落合博満（左）と阪神タイガースの金本知憲（写真：産経新聞社）[/caption]

日本ハムで打撃2冠とMVPを獲得し、2006年オフに巨人へFA移籍した強打者。翌年もMVPに輝き、リーグをまたぐ2年連続受賞を達成した。2013年には再びFA権を行使して中日へ移籍し、現役を続けた。［3/6ページ］

パ・セをまたぐ史上初の2年連続MVP

小笠原道大

[caption id="attachment_271410" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアン時代の小笠原道大（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：178cm／84kg

・生年月日：1973年10月25日

・経歴：暁星国際高 - NTT関東

・ドラフト：1996年ドラフト3位（日本ハム）

パ・リーグで圧倒的な成績を残し、FAで読売ジャイアンツに移籍した小笠原道大。NPB史上初めてリーグを跨ぎ、2年連続となる最優秀選手（MVP）を受賞した。

1996年ドラフト3位で日本ハムファイターズに入団すると、2002年から2年連続で首位打者を獲得。球界を代表する打者へと成長した。

2006年には打率.313、32本塁打、100打点の活躍で打撃2冠（本塁打・打点）に加え、最優秀選手に輝いた。

同年オフにFA権を行使し、巨人へ電撃移籍。加入1年目の2007年にも打率.313、31本塁打、88打点をマークし、2年連続で最優秀選手に選出された。

また、2006年から2010年まで、5年連続で打率3割、30本塁打をクリア。巨人打線の中軸を担い、チームを牽引した。

しかし、2011年以降は成績を落とし、2013年はわずか22試合の出場に。同年オフには、2006年以来2度目となるFA宣言を行い、海外FA権を行使して中日ドラゴンズへの移籍を決断した。

中日では代打を中心に存在感を示し、移籍初年度の2014年には打率.301をマーク。翌2015年も打率.294を記録し、同年限りでユニフォームを脱いだ。

[caption id="attachment_302444" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアンツの落合博満（左）と阪神タイガースの金本知憲（写真：産経新聞社）[/caption]

横浜で正捕手の座を確立し、1998年の日本一に貢献した名捕手。2001年オフに2度目のFA権を行使し、メジャー挑戦を模索したが、同一リーグの中日へ移籍。選手として通算3021試合出場を達成した。［4/6ページ］

メジャー挑戦断念から同一リーグの中日へ

谷繁元信

[caption id="attachment_302442" align="aligncenter" width="1200"] 中日ドラゴンズの谷繁元信（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／81kg

・生年月日：1970年12月21日

・経歴：江の川高

・ドラフト：1988年ドラフト1位（大洋）

メジャーリーグへの移籍を目指し、2001年オフに自身2度目のFA権を行使した谷繁元信。だが、メジャー球団との契約は成立せず、一転して国内他球団への移籍を決断した。

1988年ドラフト1位で大洋ホエールズ（現・横浜DeNAベイスターズ）に入団すると、高卒1年目から一軍で80試合に出場した。

若くして正捕手の座を掴み、1996年には127試合の出場で打率.300をマーク。攻守でチームを牽引する存在となった。

1997年オフに初めてFA権を行使したが、横浜残留を決断。翌1998年には自身初のリーグ優勝、日本一を経験した。

その後も扇の要として活躍を続け、2001年には打率.262、20本塁打、70打点を記録。同年オフにメジャーリーグ移籍を目指し、2度目のFA宣言に踏み切った。

しかし、メジャー球団との契約には至らず、国内球団への移籍を模索。横浜残留も選択肢にあったが、最終的に同一リーグの中日ドラゴンズへの移籍を決断した。

新天地でも不動の正捕手に君臨し、2014年から2年間は選手兼任監督を務めた。

2015年限りで現役を退き、翌2016年は監督専任として同年8月まで指揮。また、選手としてはNPB歴代最多となる通算3021試合出場を記録している。

[caption id="attachment_302444" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアンツの落合博満（左）と阪神タイガースの金本知憲（写真：産経新聞社）[/caption]

史上唯一となる3度の三冠王に輝いた大打者。1993年のFA制度導入初年度に権利を行使し、40歳を迎える年に中日から巨人へ移籍した。巨人でも打線の中心を担い、1996年は打率3割、21本塁打を記録した。［5/6ページ］

FA制度元年、三冠王3度の大打者が巨人へ

落合博満

[caption id="attachment_302438" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアンツの落合博満（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／82kg

・生年月日：1953年12月9日

・経歴：秋田工 - 東洋大 - 東芝府中

・ドラフト：1978年ドラフト3位（ロッテ）

FA制度が導入された1993年オフに権利を行使し、同年12月に40歳を迎えて読売ジャイアンツへ移籍した落合博満。史上唯一となる3度の三冠王を誇る大打者の決断は、球界に大きな衝撃を与えた。

ロッテオリオンズ（現・千葉ロッテマリーンズ）でキャリアをスタートさせると、プロ4年目の1982年に自身初の三冠王を獲得。

さらに1985年は打率.367、52本塁打、146打点、翌1986年も打率.360、50本塁打、116打点を記録し、2年連続で三冠王を獲得した。

1986年オフには、牛島和彦ら4選手との1対4の大型トレードで中日ドラゴンズへ移籍。セ・リーグでも主軸打者として結果を残し、数々の打撃タイトルを手にした。

FA制度の導入初年度となった1993年オフに権利を行使。同年12月に40歳を迎える中、読売ジャイアンツへの移籍を決断した。

新天地でも衰えを感じさせない打棒を発揮。巨人加入3年目の1996年には、打率.301、21本塁打、86打点をマークした。

しかし、1996年オフに清原和博がFAで加入することとなり、同じ一塁手の落合は巨人を自由契約となった。その後は日本ハムファイターズへ移籍し、現役生活の晩年を過ごした。

日本ハムでは2年間プレーし、1998年限りで現役を引退。4球団にわたり、数々の偉業を成し遂げた。

[caption id="attachment_302444" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアンツの落合博満（左）と阪神タイガースの金本知憲（写真：産経新聞社）[/caption]

西武の黄金期を支えた左腕は、FA権を2度行使してダイエー、巨人へと渡った。移籍先でも日本一に貢献したが、巨人ではFA加入選手の人的補償として横浜へ移籍する異例の展開も。通算224勝を挙げた名投手だ。［6/6ページ］

2度のFA移籍と人的補償を経験した224勝左腕

工藤公康

[caption id="attachment_271407" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアン時代の工藤公康（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：176cm／80kg

・生年月日：1963年5月5日

・経歴：名古屋電気高

・ドラフト：1981年ドラフト6位（西武）

2027年から中日ドラゴンズの監督を務める工藤公康。29年間の現役生活では2度のFA移籍を経験し、複数球団の黄金期を支えた。

1981年ドラフト6位で西武ライオンズに入団すると、1985年に最優秀防御率のタイトルを獲得。先発投手として頭角を現した。

その後も数々のタイトルを獲得し、西武の黄金時代を支える中心投手へと成長した。

1994年オフにFA権を行使し、同一リーグの福岡ダイエーホークス（現・福岡ソフトバンクホークス）へ移籍。加入初年度からチームトップの12勝を挙げた。

1999年には11勝7敗、196奪三振、防御率2.38を記録。投手2冠（防御率・奪三振）に加えて最優秀選手にも輝き、ダイエーのリーグ優勝、日本一に大きく貢献した。

同年オフに2度目のFA権を行使し、自身初のセ・リーグとなる読売ジャイアンツへ加入。移籍初年度から12勝を挙げ、リーグ優勝、日本一に大きく貢献した。

巨人時代には2000年、2004年、2005年に2桁勝利を記録。しかし、2006年オフに横浜からFA加入した門倉健の人的補償としてプロテクト名簿から外れ、翌2007年1月に横浜ベイスターズへの移籍が決定した。

その後、2010年には古巣・西武へ復帰し、同年が最後の一軍登板となった。翌2011年に現役引退を表明し、通算224勝で現役生活に幕を下ろした。

2度のFA移籍に加え、人的補償による移籍も経験した左腕は、複数球団の黄金時代を支え続けた。

【了】