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巨人は19日、松本剛外野手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



松本は帝京高を経て、2011年ドラフト2位で北海道日本ハムファイターズに入団。2022年には117試合に出場し、打率.347、3本塁打、44打点、21盗塁を記録して自身初の首位打者に輝いた。



その後も日本ハムの主力としてプレーしたが、昨季は66試合で打率.188、0本塁打、7打点。シーズン終了後に国内FA権を行使し、巨人へ移籍した。



新天地で迎えた今季は130試合に出場し、419打数115安打、打率.274、3本塁打、25打点、17盗塁を記録。チームトップの打率を残し、打撃面で復調を示した。



さらに、守備でも安定したプレーを見せ、プロ15年目にして自身初となるゴールデン・グラブ賞を受賞した。



日本ハム時代に首位打者を獲得し、FA移籍1年目から新天地でも結果を残した松本。来季も走攻守で存在感を発揮し、巨人打線を支えたいところだ。

















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