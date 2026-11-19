







菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する35歳の菊池雄星投手を、ボストン・レッドソックスの吉田正尚外野手と有望株のフアン・バレラ投手との交換で放出するトレード案を、米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

同メディアのジェフ・ジョイナー記者によると、ダスティン・メイ投手が2026年に防御率4.70ながら、シカゴ・ホワイトソックスと3年総額5250万ドル（約83億5000万円）で契約したことで、先発投手の価格は高騰しているという。



同記者は、この過熱した市場によって、エンゼルスに菊池の「トレードの好機」が生まれたとの見立てだ。



菊池は契約最終年となる2027年に2122万5000ドル（約33億7000万円）の年俸が残っている。



2026年は故障の影響で14先発、防御率4.92にとどまった。



同メディアは、菊池単独では大きな見返りは望めないものの、エンゼルスが優勝争いをする球団の年俸を引き受ければ状況は変わるとの見方を示している。



レッドソックス側の利点として、同メディアは吉田の立場を挙げる。



吉田は5年契約の最終年となる2027年に1800万ドル（約28億6000万円）の年俸が残る。



チームは指名打者（DH）としてジェイク・バウアーズ選手と4年契約を結び、外野も選手が多いため、吉田には「フェンウェイ・パークで毎日打席に立つ明確な道筋がない」とのこと。











また、ソニー・グレイ投手とパトリック・サンドバル投手がフリーエージェント（FA）で退団し、ローテーションの後ろに空きが生じた。



現状はギャレット・クロシェ投手、レンジャー・スアレス投手、ペイトン・トール投手、ジェイク・ベネット投手と左腕が多く、菊池は契約最終年のベテランとしてイニングを担える存在になると、同メディアは分析している。



一方、エンゼルス側については、2人とも2027年終了後にFAとなるため「長期的な年俸リスクはない」と強調。



エンゼルスには来季の主なDHがおらず、吉田はマイク・トラウト外野手と併用される可能性もある。



吉田のメジャー通算三振率は12.6％で、2026年は11.1％まで改善し、打率.274、wRC+108を記録した。



2年連続でメジャー最多の三振を喫したエンゼルスにとって、吉田のような打者は「天の恵み」と同メディアは評している。



レッドソックスがバレラを加える必要がある理由として、同メディアはDHが先発投手より低く評価される点を挙げた。



20歳のバレラは同球団の有望株トップ5に入る投手で、フォーシームは96〜98マイル、最速100マイルに達する。



2026年5月にトミー・ジョン手術を受けるまで、ハイAでは防御率1.93、WHIP0.86、9回1/3で17奪三振をマークしていた。



2027年の大半、または全休が見込まれるため「宝くじ」のような存在としながらも、球質だけならエンゼルスのファームで最上位の評価になると、同メディアは伝えている。



【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】