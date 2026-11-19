







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのセス・ハルバーセン投手が右肘の靱帯再建手術（トミー・ジョン手術）を受け、2027年シーズンを全休することになった。今季途中にトレードで加入した26歳右腕は、来季のブルペン構想から外れることになる。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョシュ・デイビス記者が11月17日（日本時間18日）に言及した。



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手術はニール・エラトラッシュ医師が執刀し、球団は翌日に実施を発表。これにより、2027年シーズン中の復帰はないことが明らかになった。



ドジャースは今季、7月にニック・フラッソ投手とランドン・ビドゥレク外野手を放出し、コロラド・ロッキーズからハルバーセンを獲得した。トレード当時は右肩の炎症で負傷者リスト（IL）入りしており、ロッキーズ傘下3Aアルバカーキでリハビリ登板を始めていた段階だ。



ドジャース移籍後は8月のカンザスシティ・ロイヤルズ戦でデビューし、1イニングを無失点に抑えて延長戦で勝利投手となった。しかし、その後は安定した結果を残せず、ドジャースでは11試合、10イニングを投じて自責点9、防御率8.10だった。



早くも全休が決まったハルバーセンについて、デイビス氏は「この手術により、ドジャースはフルシーズンを通じて彼を評価する機会が先送りされることになった。当面の焦点はリハビリに移り、球団の発表では2027年中の復帰は不可能とされ、それ以降の具体的な日程については明らかにされていない」と言及した。



ドジャースは来季も大谷翔平選手が二刀流に挑戦することを明らかにしており、負担を軽減するためにもブルペン陣の層を厚くしておく必要がある。そのため、今回のハルバーセンの全休は痛手となり、ドジャースは投手陣の編成に悩まされることになるかもしれない。











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