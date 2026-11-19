







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは19日、石原勇輝投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。





石原は広陵高、明治大を経て、2023年ドラフト3位でヤクルトに入団。180センチ、87キロの左投左打で、広島県出身の左腕だ。



入団後2年間は一軍で計3試合の登板にとどまったが、今季は登板機会を大きく増やした。5月10日の広島東洋カープ戦では、地元・広島のマツダスタジアムでプロ初先発。3回を1失点に抑えたものの、打線の援護に恵まれず初黒星を喫した。



その後は救援でも経験を積み、シーズンでは自己最多の23試合に登板し、19回2/3を投げて0勝1敗、2ホールド、8四球、18奪三振、9失点、9自責点、防御率4.12だった。



ファームでも15試合に登板し、34回を投げて2勝0敗、12四球、23奪三振、16失点、15自責点、防御率3.97を記録した。



過去2年間の一軍登板数を大きく上回り、先発と救援の両方を経験した今季。来季は今季得た経験を生かし、左腕として一軍投手陣の中でさらに存在感を高めたいところだ。





















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