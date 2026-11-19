







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの濱田太貴外野手が19日、2027年シーズンに向けて契約更改を行った。



濱田は明豊高を経て、2018年ドラフト4位で東京ヤクルトスワローズに入団。右の長打力を武器に、一軍では2023年に自己最多となる103試合に出場し、打率.234、5本塁打、22打点を記録した。



その後、2025年12月の現役ドラフトで阪神へ移籍。新天地で迎えた今季は一軍での出場機会をなかなか増やせなかったが、7月16日の中日ドラゴンズ戦では移籍後初本塁打を放ち、持ち味の長打力を見せた。



シーズンでは19試合に出場し、25打数4安打、打率.160、1本塁打、2打点。限られた出場機会の中で結果を残しきれず、阪神加入1年目は悔しさの残るシーズンとなった。



一方、ファームでは52試合に出場し、126打数26安打、打率.206、4本塁打、14打点を記録。18四球を選ぶなど、一軍復帰を目指して打席を重ねた。



ヤクルト時代には一軍で100試合以上に出場した経験を持つ濱田。来季からセ・リーグで指名打者制が導入される中、持ち味の長打力を発揮し、新たな打撃枠を巡る競争に食い込みたいところだ。

















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