ロッテの契約更改交渉が19日に行われ、契約更改交渉後に選手たちは来季の意気込みについて口にした。

＜投手＞

廣畑敦也

「僕の場合は登板数よりイニングが多くなるタイプのポジションをやらせてもらえると思うので、試合数というよりも50イニングは投げたいと思っている。そこを目指してやっていければなと思います」

大谷輝龍

「開幕から一軍でバリバリ一軍で投げて勝ち試合で投げられる1年にしていきたいと思います」

奥村頼人

「一軍初登板して、一軍で初勝利しないと1がないと2もないと思うので、1をつけられるように頑張りたいと思います」

冨士隼斗

「まずは1年間怪我せずにシーズン戦い抜くことと、自分の持ち味である球速が落ちないところがあるので、先発として投げていけたらなと思います。1年目が怪我でほとんど二軍も一軍も投げることができなかったので、体力をつけてシーズンを投げ抜くのが目標です」

木村優人

「開幕に間に合わないかもしれないですけど、シーズン通して先発をやりたい気持ちがある。2桁勝利今年できなかったのでしたいですし、今年何もしていないぶん、チームに貢献したい気持ちがあります」

河村説人

「具体的な数字とかは決めていないですけど、まずは開幕のローテーションの枠を取りに行くことを目指してそのためにも球速を上げたいと思っています」

坂井遼

「来年は1試合でも多く一軍で投げられるように。このオフしっかりと過ごしてやっていきたいと思っています」

廣池康志郎

「1年間怪我せずに完走して今年全然勝てなかったので、目標は10勝。簡単にはできないですけど、10勝できるようにオフシーズン練習しようかなと思います」

宮﨑颯

「今年の倍以上は一軍の試合で投げて、1年間一軍で投げ切ることを目標に頑張っていきます」

吉川悠斗

「先発で自分はいきたいというのはあるんですけど、今年種市さんが怪我で来年から多分ローテで回る。新しくドラ1は左の即戦力で来ると思うので、そういう人たちにちょっとでも食らいついていかないといけないかなというのはあります」

髙橋快秀

「新人王を目指して頑張っていきたいと思います。来年先発、中継ぎどちらかわからないんですけど、タイトルを取れるように頑張っていきたいと思います」

武内涼太

「まず試合で投げ続けるというのが大事。僕の課題というか、コントロール面で試合に投げられないというのを無くしたいというか、ずっと投げ続けてそこで結果を求めたいと思っています」

＜捕手＞

植田将太

「今年1年間休んだので、来年はフルでなんとか勝利に貢献できるようにやっていきたいです」

岡村了樹

「まずは今年は守備の方をメインで頑張ったんですけど、来年はバッティングに力を入れて、今年の成績を絶対に超えられるように、一軍で出る機会があれば頑張っていきたい」

＜内野手＞

茶谷健太

「来年は怪我なく全力で頑張ることですかね。（目標の数字は）そういう具体的な数字云々より、ワンチャンスを掴むことだと思います」

＜外野手＞

石川慎吾

「数字は正直どうなるか、本当にわからないですし。今までもたいして数字も残していないので、数字の目標というのはパッとしないところは自分の中であります。ただでも勝ちたいそれだけですね。1つ去年よりも順位を1個上にいきましたけど、十分上位に食い込めるんじゃないかというところもありますし、このままじゃダメだなというところもあっての結果なので、山口がいて（西川）史礁がいて若手がどんどん伸びてきていますけど、益田さんしかおっさん働いていないので、もうちょっとおっさん頑張らないと。順位というところではもうちょっとと思いましたし、若い奴らに負けないではないですけど、ギラギラしている選手のエネルギーをもらいながら自分も進めていければなと思います」

和田康士朗

「今年も途中で抹消されたりしたので、来年は1年間一軍でチームの役に立てるように頑張りたいと思います」