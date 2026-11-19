







大谷翔平 最新情報

NPB・阪神タイガースの佐藤輝明外野手は今オフ、ポスティングを利用してのMLB移籍を目指している。今季のセリーグ三冠王を巡っては、既に様々な球団が新天地候補として取りざたされているが、米メディア『ヘビー』は、フィラデルフィア・フィリーズも争奪戦に参戦するべきだと主張している。



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続けて、「フィリーズは佐藤の獲得に強い関心を示していると報じられている。彼はフィリーズが今オフに掲げる、外野陣の強化と日本市場での足場確立という2つの大きな目標を同時に満たすことになる。ロサンゼルス・ドジャースなど一部球団は、日本を代表する選手たちを獲得するとともに、現地での球団ブランドの浸透を図ってきた。フィリーズも同様の道を歩み、国際的な知名度と影響力を拡大したいと考えているようだ」と言及。



続けて、「MLB事情に精通するケン・ローゼンタール記者は先日放送されたポッドキャスト番組で、佐藤とフィリーズの相性について率直な見解を示した」としつつ、「ファンが期待していいのかと聞かれれば何とも言えない。ただ、フィットする選手であることは確かだ。チームは打線を強化する必要があるし、日本市場での足場も築きたいと考えている。そうした観点からも、彼は非常に魅力的な補強候補になるだろう」という同記者の見解を伝えている。



商業面でもメリットは大きいといえそうだが、果たしてフィリーズ入りが実現することはあるのだろうか。











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