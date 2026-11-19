11月19日のストーブリーグは、戦力外になった選手たちの新天地、楽天が新外国人との契約合意などの発表があった。

ロッテはDeNAを戦力外になった小園健太を育成選手で獲得。小園は球団を通じて「今回このようなご縁をいただけたことは本当にありがたく思っています。（高校の先輩にあたる）益田さんや松川と一緒のチームになれることは本当に心強く、そして嬉しく感じています。ただ、やっぱり松川とは一軍の舞台でバッテリーを組んでチームの勝利に貢献するというのが目指すべきところ。そのためにも、まずは一日でも早く支配下登録をしていただけるように精一杯アピールをしていきたいと思います。そしてマリーンズの力となれる投手となれるように頑張ります」とコメント。

楽天は新外国人内野手として、ロウディー・テジェス選手契約合意を発表。テジェスは球団を通じて「東北楽天ゴールデンイーグルスの一員になれることにとてもエキサイトしています。チームの勝利に貢献できるようなプレーをすることを楽しみにしています。日本のファンの皆さんは野球をよく知っているうえに、熱狂的だと聞いています。そのような皆さんの前でプレーすることが待ちきれません。イクゾ！（Let’s go！）」とコメントした。

11月19日のストーブリーグは以下の通り。

▼ 西武

アラン・ワイナンス ウエイバー公示手続きを申請

エマニュエル・ラミレス ウエイバー公示手続きを申請

青山美夏人 育成再契約

牧野翔矢 育成再契約

古川雄大 育成再契約

林冠臣 育成再契約

▼ 楽天

ロウディー・テジェス 契約合意

▼ 巨人

牧原巧汰 育成契約

勝又琉偉 育成契約

▼ ヤクルト

岩井俊介 契約

村上喬一郎 育成契約

津田啓史 育成契約