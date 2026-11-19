







坂本勇人が上地雄輔、佐藤隆太と16年ぶりに再会



読売ジャイアンツの坂本勇人内野手が18日、自身のインスタグラムを更新。俳優の上地雄輔、佐藤隆太らとの食事会を報告し、豪華な集合写真を公開した。



坂本は「16年ぶりの3人での再会 楽しすぎました」と投稿。上地、佐藤と笑顔で並ぶ3ショットを公開した。3人は2010年に放送されたフジテレビ系のバラエティー番組『グータンヌーボ』で共演しており、16年ぶりの再会が実現した。



さらに、食事会には俳優の竹中直人も参加。公開された写真では、4人が肩を寄せ合いながら笑顔を見せており、坂本は「竹中直人さんにも会えて最高に楽しかった 皆さんありがとうございました」と感謝をつづった。



また、投稿のコメント欄には佐藤や上地からもメッセージが寄せられており、久々の再会を楽しんだ様子がうかがえる。



16年の時を経て実現した豪華メンバーの再会。貴重な集合写真に、ファンからも注目が集まっている。































【実際の投稿】超貴重！坂本勇人、豪華俳優陣らと集合ショット



坂本勇人の公式Instagramより













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