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巨人は19日、中川皓太投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行った。



中川は山陽高、東海大を経て、2015年ドラフト7位で巨人に入団。2019年には自己最多となる67試合に登板し、4勝3敗16セーブ、17ホールド、防御率2.37を記録した。



その後も救援陣の中心として登板を重ね、2021年には58試合、昨季は63試合に登板。昨季は2勝4敗36ホールド、防御率2.24と安定した成績を残した。



プロ11年目の今季もブルペンを支え、51試合に登板。38回2/3を投げて3勝1敗24ホールド、32安打、6四球、40奪三振、11失点（自責点11）、防御率2.56を記録した。



これで2年連続となる50試合登板を達成。一軍通算登板数は385試合まで伸び、節目の400試合登板まで残り15試合となった。



ドラフト7位から長年にわたって巨人の救援陣を支えてきた左腕。来季も安定した投球を続け、節目の記録達成とチームの勝利に貢献したいところだ。

















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