アジアサッカー連盟（AFC）は19日、タイのバンコクで『AFCアワード2026』を開催。全19部門のうち、日本勢は4部門で受賞している。

1994年から実施され、今年で通算30回目の節目を迎えた同アワードでは、先月16日に全19部門の候補者が発表されていた。

アジア以外のクラブでプレーするアジア出身選手を対象とした「年間最優秀国際選手賞」の男子部門では、リールに所属するFW上田綺世がノミネートされていたものの、昨年に続いて韓国代表MFイ・ガンインが受賞。また、同賞の女子部門ではマンチェスター・シティ所属のMF長谷川唯が3年連続で候補入りを果たしていたが、こちらも日本人選手の受賞とはならなかった。

一方、男子部門の年間最優秀ユース（若手）選手賞では、日本勢がノミネート3枠を独占。バレンシアに所属するMF佐藤龍之介が、MF北原槙（藤枝MYFC）とDF市原吏音（AZ）を抑えて同賞を受賞した。女子部門では『AFC女子アジアカップタイ2026』でMVPに輝いたFW福島望愛（JFAアカデミー福島）がノミネートされていたが、受賞を逃している。

監督部門に移すと、2025－26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）でFC町田ゼルビアを準優勝に導いた黒田剛監督が、U-17日本女子代表を率いる白井貞義監督らを抑え、男子年間最優秀コーチ賞に輝いている。

AFCアワード2026の結果は以下の通り。

■男子年間最優秀国際選手

イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン→アトレティコ・マドリード／韓国）

■女子年間最優秀国際選手

ケイトリン・フォード（アーセナル／オーストラリア）

■男子年間最優秀選手

アリレザ・ベイランヴァンド（トラクター／イラン）

■女子年間最優秀選手

キム・ギョンヨン（ネゴヒャン／北朝鮮）

■男子年間最優秀ユース選手

佐藤龍之介（FC東京→バレンシア／日本）

■女子年間最優秀ユース選手

キム・ウォンシム（平壌インターナショナルフットボールスクール→4.25体育団／北朝鮮）

■男子年間最優秀コーチ賞

黒田剛（FC町田ゼルビア／日本）

■女子年間最優秀コーチ賞

マルズィエ・ジャファリ (バム・カトゥーン／イラン）

■フットサル年間最優秀選手

ムハマド・オサマンムサ（ジンビー・カルタヘナ／タイ）

■AFC女子アジアカップ開催地感謝賞

オーストラリアサッカー連盟

■AFC年間最優秀加盟協会

プラチナ：日本サッカー協会

ダイヤモンド：タイサッカー協会

ゴールド：インドサッカー連盟

ルビー：バングラデシュサッカー連盟

■AFC年間最優秀地域協会

ASEANサッカー連盟

■AFC会長表彰（グラスルーツフットボール部門）

ゴールド：日本サッカー協会

銀賞：バングラデシュサッカー連盟

銅メダル：ミャンマーサッカー連盟