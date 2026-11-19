アンドラ1部リーグのインテル・ダスカルダスが、トップチームの国際部門担当およびフットボールディレクター（FD）として、かつてバルセロナで活躍した元スペイン代表DFカルレス・プジョル氏を招へいしたことを発表した。

現在48歳のプジョル氏は現役時代、バルセロナの“ワン・クラブ・マン”として活躍。2004－05シーズンからは“ブラウグラナ”のキャプテンも務め、公式戦通算593試合に出場。在籍期間中には、6度のラ・リーガ制覇や3度のチャンピオンズリーグ（CL）優勝など、実に20ものタイトル獲得を経験した。また、スペイン代表としても国際Aマッチ通算100キャップを刻んでおり、EURO2008やFIFAワールドカップ南アフリカ2010では優勝に貢献した。

現役引退後は古巣のバルセロナでフロント入りしたものの、当時のアンドニ・スビサレッタSD（スポーツディレクター）が契約解除になると、同SDの補佐役だったプジョル氏も2015年1月をもって退団。以降は現場から離れていたものの、今回、カタルーニャ地方と隣接するアンドラ公国のサッカークラブで、再び現場に戻ってきた。

プジョル氏がFDを務めるインテル・ダスカルダスは、1995年のアンドラ1部リーグ創設初年度から同リーグに身を置く強豪。過去には5度の国内リーグ制覇を経験しており、現在も2連覇中。今季は4勝4分けと無敗を維持し、リーグテーブルの2位に位置する。

また、今季はカンファレンスリーグ（ECL）予選を勝ち抜いたことで、アンドラ1部リーグのクラブとして初めて、ECL本大会にも出場。一方で、本大会ではリーグフェーズ第3節終了時点で3連敗と、苦しいスタートを強いられた。

スペインメディア『ムンド・デポルティーボ』によると、プジョル氏のFD就任は、アンドラ国外へのクラブの知名度拡大、組織体制の強化を主な目的としているという。クラブを率いるフェリプ・オルティス監督とはプライベートでパデルを共に楽しむ間柄で、同監督の存在も、今回の招へいに一役買ったようだ。

【投稿】プジョル氏がインテル・ダスカルダスのFDに就任