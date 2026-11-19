バレンシアに所属する日本代表MF佐藤龍之介が19日、男子部門の「AFC年間最優秀ユース選手賞」を受賞した。

アジアサッカー連盟（AFC）は19日、タイのバンコクで『AFCアワード2026』を開催した。1994年から実施され、今年で通算30回目の節目を迎えた同アワードでは、先月16日に男女の年間最優秀選手賞や年間最優秀国際選手賞など全19部門の候補者を発表していた。

「AFC年間最優秀ユース選手賞」の男子部門では、DF市原吏音（AZ）とU17アジアカップMVPに輝いたMF北原槙（藤枝MYFC）も名を連ね、日本勢がノミネート3枠を独占していたが、佐藤が同賞を受賞した。

現在20歳の佐藤は、今年1月に開催された『AFC U23アジアカップサウジアラビア2026』で、日本代表の2大会連続通算3度目となる優勝に大きく貢献。自身も大会を通じて4ゴール2アシストを記録し、大会MVPに輝いていた。

また、国内では2025シーズンにファジアーノ岡山でプレーしてJ1のベストヤングプレーヤー賞を受賞。その後、FC東京への復帰を経て、今夏の移籍市場でスペインの名門バレンシアへ加入し、自身初となる海外挑戦を決断している。

なお、日本勢による同賞の受賞は2022年のMF松木玖生以来4年ぶりの選出に。過去には1998年の小野伸二氏や2016年のMF堂安律らも名を連ねている。