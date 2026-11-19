ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするコラム。今回は、モデルデビュー10周年を迎えた谷まりあさんが、11月18日に登壇した《「ブレンディ®カフェラトリー®」スティック》ほんのり幸せをあなたに「CAFÉ LATORY ROOM」のメディア向けお披露目イベントの様子をお届けします。谷さんが10年間のモデル生活を振り返るとともに、コーヒーへのこだわりや、「多忙でもほんのり幸せを感じる、気分に合わせた1杯の楽しみ方」を明かしました。《「ブレンディ®カフェラトリー®」スティック》の発売10周年を記念して、体験型イベント『ほんのり幸せをあなたに「CAFÉ LATORY ROOM」』が11月19日（木）から22日（日）までの4日間、渋谷の「HOTEL EMANON」で開催されます。今回で4回目を迎える人気イベントです。会場には、同じくモデルデビュー10周年を迎えた谷まりあさんがゲストとして登場。全17種のパッケージで華やかに飾りつけられたクリスマス仕様の「カフェラトリーツリー」をお披露目しました。ツリーを目にした谷さんは、「このツリー欲しいです！ クリスマスまで家で毎日どれにしようか迷いたい。夢のようなツリーですね」と感激した様子で語りました。また、この日の衣装も会場の注目を集めました。最初はドレッシーな装いで登場し、屋内へ移動するとキュートなルームウエア姿にチェンジ。「こんなに可愛い格好を毎日できたらいいですけど、普段から自分が好きなお洋服をいつも着るように心がけています」と、ファッションへのこだわりも明かしました。モデルデビュー10周年を迎えた心境を尋ねられると、谷さんは「何かを10年間続けることは、自分にとってすごく大きなこと。ここまで頑張ってこられた嬉しさもありますが、10年間ここまで頑張ってこれたのも嬉しいけど、やっぱり家族はもちろん、友達だったり、ファンの皆さんの支えがあってこそだと思っています。まずは感謝の気持ちを伝えたいです」と話します。これまでの歩みについては「あっという間でした」と懐かしみつつ、「そのなかにもいろんな思い出があって、1つひとつの経験が今の自信につながっています。全てが大切な1日1日でした」と振り返ります。谷さんによれば、キャリアの転機となったのは日本テレビ系の「謎とき冒険バラエティー 世界の果てまでイッテQ!」（以下、イッテＱ）への出演だったといいます。「もともとモデルというお仕事に憧れて、大学に入ってからお仕事をさせてもらうようになりましたが、同じタイミングで『イッテＱ』のお仕事もさせてもらうようになったんです。モデルの世界とテレビの世界って全く違った世界で、その2つを体験できたことも幸せです」と振り返ります。さらに、「『イッテＱ』を通して海外に行ったり、普段ならやらないような挑戦をたくさんさせてもらえたことが大きかったです。人前で話すことも好きになりましたし、出川さんという“芸能界のお父さん”のような存在にも出会えました。感謝しかないですし、自分の可能性を広げてくれた番組です」と熱い思いを明かしました。プライベートで30代を迎えた谷さんは、自身を取り巻く環境や心境の変化を感じているといいます。「去年30歳になり、自分のなかで少しフェーズが変わったのかなと思っています。将来は自立して何かをしていく生活に憧れがあって、自分の商品をプロデュースしたり、それこそカフェを開いてみたりと、芸能以外のお仕事にも挑戦できたらいいですね。これからのことを考えると、楽しみとワクワクでいっぱいです」と、年齢を重ねることを前向きに捉えている様子を明かしました。そんな谷さんが日々の生活で大切にしているのが、お家での過ごし方です。「外でお仕事を頑張った分、家のなかで自分を労わってあげたり、好きなことをしたりする時間をすごく大事にしています」と語ります。なかでも欠かせないのが「飲み物」の存在だといい、「一口飲んだだけで気分がリラックスモードに切り替わったり、香りで癒やされたりとか、本当に大切な存在です。頑張った自分には毎日ご褒美をあげたいタイプなので、美味しいカフェメニューを楽しみながら、日々の小さな幸せを大事にしています」と笑顔を見せました。季節にちなみ、「クリスマスの理想の過ごし方」にも話題が及びました。「クリスマスは1年のなかで本当に好きな季節です。家にツリーを飾って好きな映画を見たりとかしたいですし、私にとってはやっぱり飲み物が一番大切なので、今年はどんなものを飲もうかと今からすごく楽しみにしています」と声を弾ませます。さらに、「自分の好きな空間を作って、家族や友達を家に呼んでパーティーをしてみたいです。それこそ『カフェラトリー』17種類をみんなで楽しみながら、味の感想を言い合うような時間も素敵だなと思います」と、思い描く理想のプランを明かしました。この日のトークで度々語られたのが、谷さんの「カフェへのこだわり」です。「日々の小さな幸せを大切にしているので、休憩タイムを作って好きな飲み物を飲む時間にとても幸せを感じます」とコメント。「カフェラトリー」の魅力についても、「その日の気分で『ちょっと元気をつけたいな』『リラックスしたいな』と気持ちに合わせて選べるのがいいですね。17種類もあるので、直感で選ぶ日もあれば、どれにしようか迷う日もあります。その“悩める時間”もすごく幸せで、17種類もあることが本当に素晴らしいと思います」と絶賛していました。イベントでは「濃厚ミルクカフェラテ」「芳醇ピーチティー」「濃厚ティラミスショコララテ」などを試飲。谷さんは「濃厚ミルクカフェラテ」を口にすると、「お家で作れるレベルですか？ っていうくらい泡が濃厚。口当たりもすごく良いです」と驚いた様子。続く「芳醇ピーチティー」の試飲では、自身の“香りへのこだわり”についてもトークを展開。「飲み物や食べ物から広がる香りが大好き。普段からお花も自分のために飾るようにしていて、いつでも好きな香りに包まれていたいと思っています」と明かします。さらに、「リビングや寝室、お手洗いなど、場所によって香りを変えて日頃から楽しんでいます。香りを大切にすると、自分を大事にすることにもつながって、『明日も頑張ろう』と思えたり、いい睡眠につながったりするんです。香りってやっぱり人生にとって大事ですよね！」と笑顔を見せていました。今年で4回目を迎えるカフェラトリーの体験イベントが『ほんのり幸せをあなたに「CAFÉ LATORY ROOM」』です。会場を巡りながら、自分で選んだ一杯を、いつもより少し特別に感じながら楽しめるイベントで、11月19日（木）から11月22日（日）の4日間、渋谷「HOTEL EMANON」にて開催されます。参加者は会場に入場すると、10周年を記念した「CAFÉ LATORY ROOM -No.17- ストーリーブック」を出迎えてくれる“カフェラトリールーム支配人”から受け取り、カフェラトリーにまつわる「3つのときめき」を象徴するアイコンを手掛かりに答えを集め、ストーリーブックを完成させます。プログラムを終えると、会場限定オリジナルペアリングスイーツを受け取って、その後、特別な一杯を上質な空間で楽しむという内容になっています。本当に素敵な催しなので、気になった方はぜひ足を運んでみてください。1995年7月28日生まれ。東京都出身。2016年よりファッション誌の専属モデルとして6年間活動し、卒業後多数の雑誌に出演。また、日本テレビ「世界の果てまでイッテQ」にて出川ガールズとして出演。モデル、タレントとマルチに活躍し、instagramは353万人超えのフォロワー数があり幅広い支持を集める。“カフェで過ごすようなご褒美のひととき”というコンセプトのもと、豊かな泡立ちと本格的なカフェの味わいを手軽に楽しめる商品として2016年8月に誕生。濃密な泡立ちが楽しめる“濃厚シリーズ”、ふわっと広がる香りが楽しめる“芳醇シリーズ”を展開。味わい深く、淹れた瞬間に溢れ出す香りをお楽しみいただけます。