笹川友里がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00～20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。11月14日（土）の放送は、先週に引き続き株式会社大和証券グループ本社 執行役員 IT・オペレーション担当の佐藤淳也（さとう・じゅんや）さんがゲストに登場。AIによる業務改革と変化する資産形成のあり方について迫りました。

佐藤淳也さんは、1998年に大和証券へ入社。2008年から経営企画部で戦略企画や組織運営を担当した後、IT部門で基幹系システムに携わりました。2026年からはIT・オペレーション担当として、大和証券グループのデジタル戦略や業務変革を推進しています。

◆AIを全社で使いこなす組織へ

大和証券グループでは、社内業務において複数のAIを活用しています。その理由として、佐藤さんはAIによって得意分野が異なる点を挙げ、「AIの進化は非常に速く、モデルによって、それぞれの強みも日々変わってきます。そのため、特定のAIに決め打ちするのではなく、それぞれの強みを活かして使い分ける『マルチモデル戦略』を採用しています。」と説明します。

そんななか、2025年7月には生成AIアシスタント・Microsoft 365 Copilotを全社に導入し、現在では社員の9割以上が日々の業務で活用しています。活用が急速に進んだ背景には、同社の代表執行役社長・荻野明彦氏が、「AIを使い倒そう」とトップダウンで社員に呼びかけてきた経緯があります。

そのうえで、佐藤さんは社内のAI活用を広げるためには、「まず使ってみる」という姿勢が大切だとした上で、業務の流れそのものにAIエージェントを組み込むような事例も、増えてきていると話します。そのうえで、AIを特別なものとして使うのではなく、「まずは自然に活用できる環境を整えることが重要だと感じています。その積み重ねが、業務の効率化とともに、お客様へのサービス向上にもつながっています」と語ります。

◆デジタル人材を育成して現場の業務改革を推進

AIの進化に伴い、デジタル技術を活用できる人材の育成も重要なテーマとなっています。大和証券グループでは、ChatGPTが登場する前の2019年から育成に取り組んでいます。「これはIT部門の社員だけを対象としたものではありません」と佐藤さん。ビジネス部門の社員にもデジタルの知識やスキルを身につけてもらうことを目指しています。

その狙いについて、「お客様と日々接している現場の人たちが、デジタルやデータを理解していると、『何を変えていけば、本当にお客様の役に立てるのか』ということが見えてきます」と説明します。具体的には「デジタルITマスター認定制度」を設け、各部門の業務改革やデータ活用を担う人材を育成しており、現在は全社で200名を超える社員がデジタル人材として活躍しています。

さらに、大和総研のエンジニアと現場の社員が一体となって、新しい仕組みやサービスを考えていることも特徴です。「外部に任せるのではなく、基本的には内製で試して改善しながら、そのノウハウを蓄積していくことも大切にしています」と話します。

◆AI時代に求められる証券会社の役割

経済環境が変化するなか、個人の資産形成に対する意識も大きく変わりつつあります。長年金融業界を見てきた佐藤さんは、まさに今、日本社会の大きな構造変化が起こっている段階だと捉え、「金利のある世界が戻ってきて、インフレも常態化しており、ただお金を持っているだけだと、資産価値を守りにくい時代になっています。さらに、NISAの普及もあって、多くの方が資産形成や投資に関心を持つようになってきており、ようやく本格的な資本市場の時代に入ってきたと思っています」と語ります。

こうした変化に伴い、お客様のニーズも多様化しています。佐藤さんは、資産を増やすための運用だけでなく、相続や事業承継、セカンドライフに関する相談のほか、ローンなどの負債も含めた資産全体の最適化を求める声も増えていることから、運用商品の提案にとどまらない「総資産コンサルティング」へと進化させていく必要性があると述べます。

笹川が投資に関する情報がインターネット上にあふれ、何を信頼すればよいのか判断に困るといった“情報の取捨選択の難しさ”について触れると、佐藤さんも同意しつつ、「これから投資や資産形成を考える際の情報や知識の壁を、AIが大きく下げていくと思っています。今後は多くの方が、AIを使いながら企業や市場について自分自身で調べて、資産運用を考えるようになっていくのではないでしょうか」と推測します。

一方で、「選択肢が増えることと、正しい選択ができることはイコールではありません。資産運用には、お客様の年齢やご家族の状況、将来の夢、不安など、人それぞれの事情があります。」と話します。だからこそ証券会社には、一般的な情報を伝えるのではなく、お客様にとって本当にふさわしい選択を一緒に考える役割が求められるといいます。佐藤さんは、「そこで我々証券会社の人間がしっかりと寄り添い、意思決定をサポートしていくことが非常に重要だと思っています」と語ります。

そして最後に、「AIが一人ひとりに合った情報や選択肢を整理してくれることで、これまで知識や情報へのアクセスの差によって生じていた格差は、すごく小さくなっていくと思っています」と話します。これにより、一人ひとりが経済的な基盤を持って、自らの意思で人生を選択できるようになることにつながると述べ、「AIの時代、人はもっと深く考えて、もっと対話をして、もっと学んで、創造することに時間を使えるようになります。AIが人間に代わる未来ではなく、人間が、より人間らしくなれる未来をつくっていきたいと思っています」と話しました。

次回11月21日（土）の放送は、北海道大学大学院 情報科学研究院教授で、工学博士の川村秀憲さんをお迎えします。川村さんが開発した俳句を詠む人工知能「AI一茶くん」についてなど、貴重な話が聴けるかも!?

＜番組概要＞

番組名：DIGITAL VORN Future Pix

放送日時：毎週土曜 20:00～20:30

パーソナリティ：笹川友里

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/podcasts/futurepix/