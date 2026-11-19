レアル・マドリードは18日、同クラブのトップチームに所属するトルコ代表MFアルダ・ギュレルとの新契約締結を発表。同日、ギュレルが自身の公式Instagram（＠ardaguler）に喜びの声を綴った。

現在21歳のギュレルは2023年夏、トルコの名門フェネルバフチェから、世界の名門レアル・マドリードへ完全移籍加入。当時、2029年6月30日までの6年契約を締結していた。

これまでも正確な左足とテクニカルなプレーの数々で、レアル・マドリードの攻撃陣を彩ってきたものの、今シーズンに入り、ジョゼ・モウリーニョ監督が就任すると、新体制のチームでその存在感が向上。今季はここまでに行われたラ・リーガとチャンピオンズリーグの全公式戦で14試合に出場し、4ゴール7アシストをマークしている。

これらの活躍が評価される形で、ギュレルはレアル・マドリードと2032年6月30日までの新契約を締結した。3年間の契約延長が実現しただけでなく、スペインメディア『マルカ』によると、給与の水準も大幅に改善されており、チーム内でも中上位の待遇になる見込みだ。

クラブより契約延長が発表された18日、ギュレルは自身の公式Instagramを更新。レアル・マドリードとの新契約締結を受けての喜びと、今後に向けた期待感を、次のように綴った。

「あなたが築いた歴史、これから築かれる歴史」

「初めてレアル・マドリードのユニフォームを着た時、僕はこの偉大なる歴史の一員となることを実感した。今日、僕は当時と同じ誇りと喜びを感じつつ、さらに大きな責任も背負っている」

「サッカーの歴史に名を刻んだ伝説たちの足跡を、世界最大のクラブでたどれることは、僕にとってこの上ない名誉だ。僕の夢は、このユニフォームを長年にわたり着続け、皆で新たなタイトルを勝ち取り、いつかこの唯一無二の歴史に自分自身の足跡を残すことだ」

「僕がこのクラブに加入した初日から、常に僕のそばにいてくれたすべての方々に感謝申し上げたい。特に、フロレンティーノ・ペレス会長、家族、チームメイト、そして共に働いてきたすべてのスタッフやコーチ陣にね。そして、何よりも特別な感謝を、常に限りない応援を寄せてくださる世界中のマドリディスタの皆さんに捧げる。これからも一緒に、たくさんの素晴らしい日々を過ごしていこう！」

「このクラブの一員であり続けられることを、心から嬉しく思っている」

この投稿には、レアル・マドリードのチームメイトも次々と反応。キャプテンを務めるウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデは「これから何年も共に」と力強いメッセージを書き込んでいる。フランス代表FWキリアン・エンバペは「ありがとう。今夜はよく眠れそうだ」と、ユニークも交えて反応。さらにユニークだったのは同代表MFオーレリアン・チュアメニで、コメント欄を通して「iPhone18ProMAXをください！」とお願いした。

また、反応したのは現在のチームメイトだけでなく、現在はミランに所属するクロアチア代表MFルカ・モドリッチ、レヴァークーゼンに所属する元スペイン代表MFルーカス・バスケスらも喜びのリアクションを示す。さらに、ギュレルの古巣であるフェネルバフチェの公式アカウントも、「この旅を目撃するのは、我々にとっても大きな喜びだ。アルダ、あなたを誇りに思う」と祝福した。

【ハイライト動画】ギュレルは代表ウィーク前のバレンシア戦で1G1Aの活躍