







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースからフリーエージェント（FA）となったクリス・ブービック投手について、幅広い関心が集まっているという。先発復帰を望む可能性もあり、先発陣が充実するドジャースに戻る可能性は高くないとの見方が浮上した。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が11月14日（日本時間15日）に言及した。



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ドジャースは今季のトレード期限に、マイナーのカルロス・デュラン投手を放出してカンザスシティ・ロイヤルズからブービックを獲得した。当時のブービックは肘の痛みによって負傷者リスト（IL）入りしており、ドジャース加入後は負担を管理するためリリーフとして起用された。



移籍後のレギュラーシーズンでは5試合に登板し、4回2/3を無失点、奪三振5と好投した一方、ポストシーズンでは1回1/3で失点2を喫した。ブービックは本来先発投手であり、5つの球種を操る多彩な投球が特徴だ。



今オフのFA市場にはタリク・スクーバル投手を筆頭に、フレディ・ペラルタ投手、ニック・マルティネス投手、ソニー・グレイ投手ら多くの先発候補がいる。それでもブービックは左腕で、まだ30歳になっていないことから、市場では有力な選択肢の1人と評価されているようだ。



注目の集まるブービックの去就について、コロマ氏は「彼はほとんどの球団にとって堅実な戦力となるが、ドジャースに復帰する可能性は高くない。彼はブルペンよりも先発ローテーションへの復帰を望むだろうし、そうすることでより多くの報酬を得られるはずだ」と言及した。



来季は大谷翔平選手が再び二刀流として開幕を目指すことを明言しており、先発投手陣の層が厚いドジャース。ブービックの流出は痛手となるため、2027年は投手陣の故障を今まで以上に避ける必要が出てきそうだ。











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