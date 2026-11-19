日本代表のMF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）が日本時間で19日、自身の公式Instagram（＠takefusa.kubo）を更新。森保一監督への感謝を言葉にした。

FIFAワールドカップロシア2018終了後、新たに日本代表の指揮官に就任した森保監督。以降、FIFAワールドカップでは、2022年のカタール大会ではベスト16、2026年北中米大会ではベスト32の成績を残した。FIFAワールドカップを2大会指揮したのは岡田武史氏以来2人目で、2大会連続で率いるのは、森保監督が日本代表史上初。日本代表として指揮した試合数は通算113試合で、77勝17分け19敗という成績を残した。

久保は“第一次”森保政権だった2019年6月、キリンチャレンジカップ2019のエルサルバドル代表戦でA代表デビューを飾った。以降、森保監督の下で国際Aマッチ通算56キャップを刻んでおり、2大会連続でFIFAワールドカップを経験。加えて、東京オリンピック2020でも、森保監督が指揮したU－24日本代表のメンバーとして活躍し、ベスト4入りに貢献した。

11月17日に行われた『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』のパラグアイ代表戦をもって、長期政権の幕が下ろされた。同試合から2日後、久保は自身の公式Instagramを更新。代表デビューからパラグアイ代表戦まで、久保がA代表として出場した全56試合を指揮した森保監督への感謝を、次のように綴った。

「森保監督、8年間ありがとうございました。監督の下で培った沢山の経験をこれからの日本サッカーに還元していきたいです。新しい挑戦を心から応援しています！」

【ハイライト動画】パラグアイ戦が森保監督のラストマッチに