メジャー挑戦を経て2024年に日本球界復帰を決断した左の強打者。巨人も獲得に動いたが、選んだのは古巣DeNAだった。復帰戦で逆転3ランを放ち、2026年には2年連続20本塁打を記録した。［1/6ページ］

巨人も獲得に動くも古巣DeNAへの復帰を決断

筒香嘉智

[caption id="attachment_296134" align="aligncenter" width="1200"] 先制弾で日本一へ導いた筒香嘉智（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：185cm／97kg

・生年月日：1991年11月26日

・経歴：横浜高

・ドラフト：2009年ドラフト1位（横浜）

2020年からメジャーリーグに挑戦し、現在は横浜DeNAベイスターズでプレーする筒香嘉智。日本球界復帰時にはNPBの複数球団が獲得に乗り出したが、古巣でのプレーを選択した。

横浜高から2009年ドラフト1位で横浜ベイスターズ（現：DeNA）に入団すると、高卒5年目の2014年から主軸打者に定着した。

2016年には133試合の出場で打率.322、44本塁打、110打点の活躍を見せ、打撃2冠（本塁打王、打点王）を獲得。日本を代表する打者へと成長し、2019年オフにポスティングシステムを行使してタンパベイ・レイズに移籍した。

短縮60試合制となったメジャー初年度は、51試合に出場も打率.197、8本塁打、24打点と確実性を欠いた成績に。その後も複数球団を渡り歩いたが、MLBの投手が投じる速球などに苦しみ、結果を残せなかった。

2024年も傘下マイナーリーグからのメジャー昇格は叶わず、4月に日本球界復帰を決断。巨人も獲得に乗り出したが、古巣・DeNA入りする運びに。当時の阿部慎之助監督も無念の結果となった。

復帰後は、5月6日に一軍へ昇格すると、同日のヤクルト戦では8回裏に逆転3ランホームランを放ち、NPB復帰戦でチームを勝利に導いた。

レギュラーシーズンでは最終的に57試合に出場し、打率.188と苦しんだが、持ち前の長打力で7本塁打を記録。チームも3位からの26年ぶり日本一を達成した。

2025年は序盤戦こそ苦しんだが、後半戦から徐々に調子を上げ、75試合の出場で打率.228、20本塁打、43打点を記録した。

2026年は99試合に出場し、打率.260、20本塁打、49打点をマーク。2年連続で20本塁打に到達し、9月にはNPB通算250本塁打も達成した。

シーズン終了後には去就が注目されたが、海外FA権を行使せず、DeNAに残留することを決断。2027年も横浜の地で頂点を目指すことになった。

[caption id="attachment_218353" align="aligncenter" width="530"] （左から）阿部慎之助、原辰徳（写真：産経新聞社）[/caption]

2023年に自身初の11勝を挙げ、FA市場の注目を集めた左腕。巨人など複数球団が獲得を目指したものの、移籍先に選んだのは日本ハムだった。新天地でも先発の一角を担い、移籍初年度から2桁勝利を記録した。［2/6ページ］

FA争奪戦の末に日本ハムを選んだ先発左腕

山﨑福也

[caption id="attachment_276064" align="aligncenter" width="1200"] 北海道日本ハムファイターズの山﨑福也（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：188cm／99kg

・生年月日：1992年9月9日

・経歴：日大三高 - 明治大

・ドラフト：2014年ドラフト1位（オリックス）

2023年オフ、FA市場の目玉となった山﨑福也。読売ジャイアンツも交渉を行ったが、獲得には至らなかった。

明治大から2014年ドラフト1位でオリックス・バファローズに入団した山﨑福は、ルーキーイヤーから開幕ローテーション入り。しかし、同年は17試合の登板で3勝6敗、防御率4.53と苦しんだ。

その後は中継ぎに回る時期もあったが、2021年は22試合に登板して8勝10敗、防御率3.56をマーク。

さらに2023年は、23試合の登板で11勝5敗、防御率3.25を記録し、自身初の2桁勝利を挙げた。

同年オフに国内FA権を行使すると、複数球団による争奪戦に発展。交渉の末、北海道日本ハムファイターズへの移籍を決断した。

移籍初年度の2024年も、開幕から先発ローテーションの一角として奮闘。最終的に24試合（147回2/3）を投げて10勝6敗、防御率3.17をマークし、チームの2位躍進の原動力となった。

2025年は20試合（111回）に登板し、7勝5敗、防御率2.27を記録。登板数は前年を下回ったものの、安定した投球を続けた。

2026年はリリーフでシーズンをスタートし、一時は二軍での調整も経験したが、先発へ復帰して白星を積み重ねた。

最終的に17試合（うち先発10試合）に登板し、5勝1敗、防御率2.67。先発、救援の両方でチームを支えた。

[caption id="attachment_218353" align="aligncenter" width="530"] （左から）阿部慎之助、原辰徳（写真：産経新聞社）[/caption]

2013年の日本シリーズでMVPに輝いた右腕。2019年オフにFA宣言すると、原辰徳監督が直接交渉に臨むなど、巨人も獲得へ動いた。しかし、最後はロッテ移籍を決断し、新天地でも2度の2桁勝利を挙げた。［3/6ページ］

原監督の直接交渉もロッテ入りを決断

美馬学

[caption id="attachment_218358" align="aligncenter" width="530"] ロッテ・美馬学（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：169cm／75kg

・生年月日：1986年9月19日

・経歴：藤代高 - 中央大 - 東京ガス

・ドラフト：2010年ドラフト2位（楽天）

2019年オフにFA権を行使し、千葉ロッテマリーンズに移籍した美馬学。読売ジャイアンツも原辰徳監督（当時）が交渉に参加するなど熱意を示したが、獲得には至らなかった。

2010年ドラフト2位で東北楽天ゴールデンイーグルスの一員となった美馬。プロ2年目に先発へ転向すると、23試合（154回2/3）を投げて8勝をマークした。

さらに、2013年の日本シリーズでは快投を披露し、同シリーズのMVPを受賞。同年は田中将大の24連勝が話題となりながらも、美馬も日本一の立役者の1人となった。

2019年オフにFA宣言すると、巨人をはじめ、東京ヤクルトスワローズなど複数球団が獲得に参戦。交渉の末、ロッテへの移籍が発表された。

移籍初年度の2020年は19試合の登板で10勝4敗、防御率3.95の活躍を見せ、2022年にも20試合の登板で10勝をマークした。

しかし、2023年は18試合の登板で3勝9敗、防御率4.76と大きく数字を落とした。

さらに2024年は、わずか3試合の登板で0勝2敗、防御率7.43と大きく低迷した。

2025年は一軍で1試合に登板し、1/3回を無失点。同年9月に現役引退を表明し、9月30日の古巣・楽天戦で引退登板を果たした。現役15年間で通算80勝を挙げ、日本シリーズMVPにも輝いた右腕が、ユニフォームを脱いだ。

[caption id="attachment_218353" align="aligncenter" width="530"] （左から）阿部慎之助、原辰徳（写真：産経新聞社）[/caption]

KBOで2020年に47本塁打、135打点を記録し、MVPに輝いたスイッチヒッター。巨人を含む日米韓の争奪戦となったが、選んだ移籍先は阪神だった。NPBでは本来の打撃を発揮できず、2年で退団した。［4/6ページ］

KBO二冠王を巡る争奪戦は阪神に軍配

メル・ロハス・ジュニア

[caption id="attachment_218354" align="aligncenter" width="530"] メル・ロハス・ジュニア（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投両打

・身長／体重：188cm／102kg

・生年月日：1990年5月24日

・経歴：ワバッシュバレー大 - 米マイナー - 韓国・KT

韓国プロ野球（KBO）で圧倒的な成績を残し、2021年に阪神タイガースに加入したメル・ロハス・ジュニア。読売ジャイアンツも獲得を狙っていたが、争奪戦に敗れた。

2017年のシーズン途中に、韓国のKTウィズに入団したロハス。すると、翌2018年には打率.305、43本塁打、114打点という成績を叩き出した。

さらに、2020年は打率.349、47本塁打、135打点という圧倒的な数字を残し、打撃2冠（本塁打王・打点王）とMVPに輝いた。同年オフには日米韓の複数球団による争奪戦に発展し、2年契約で阪神入りを決断した。

しかし、NPB初年度は21打席連続無安打というまさかの出だしに。徐々に適応を見せたが、同年は60試合の出場で打率.217、8本塁打、21打点と韓国で残した成績とは程遠い数字に終わった。

翌2022年も89試合に出場したが、打率.224、9本塁打、27打点と成績を伸ばせず。本領を発揮できないまま、同年限りで退団となった。

その後はメキシカンリーグや古巣のKTウィズでプレー。2026年はメキシカンリーグのゲレーロス・デ・オアハカに所属し、88試合の出場で打率.294、17本塁打、65打点を記録した。

シーズン終了後には、ドミニカ共和国のウインターリーグでティグレス・デル・リセイに合流。現在も海外の舞台でプレーを続けている。

[caption id="attachment_218353" align="aligncenter" width="530"] （左から）阿部慎之助、原辰徳（写真：産経新聞社）[/caption]

2019年に首位打者とMVPを獲得した球界屈指の強打の捕手。2022年オフにFA権を行使し、移籍先にはオリックスを選んだ。加入初年度も打率.294、18本塁打を記録し、その後もチームの主力を担った。［5/6ページ］

球界屈指のMVP捕手がオリックスへ移籍

森友哉

[caption id="attachment_267764" align="aligncenter" width="1200"] オリックス・バファローズの森友哉（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：170cm／85kg

・生年月日：1995年8月8日

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2013年ドラフト1位（西武）

球界屈指の“打てる捕手”として、FA宣言時には去就が注目された森友哉。読売ジャイアンツが獲得を逃した選手の1人だ。

大阪桐蔭高では、2年時に甲子園春夏連覇を経験。強打の捕手として大きな注目を集め、2013年ドラフト1位で埼玉西武ライオンズに入団した。

ルーキーイヤーから一軍で41試合に出場し、打率.275、6本塁打と高卒新人らしからぬ数字をマーク。翌年は外野や指名打者での起用が中心となったが、138試合の出場で打率.287、17本塁打、68打点の好成績を残した。

2018年からは再び捕手に専念すると、翌2019年には135試合出場で打率.329、23本塁打、105打点と傑出した成績を残し、首位打者に加えて最優秀選手（MVP）を獲得。

故障に泣かされたシーズンもあったが、その後も攻守にチームを牽引。2022年オフにFA権を行使し、オリックス・バファローズに活躍の場を移した。

移籍初年度の2023年は、110試合の出場で打率.294、18本塁打、64打点をマーク。新天地でも変わらぬ活躍を見せた。

2024年は開幕から調子が上がらない時期もあったが、117試合に出場し、打率.281、9本塁打、46打点を記録した。

しかし、2025年は故障の影響もあり、50試合の出場で打率.205、1本塁打、14打点と低迷した。

2026年は66試合に出場し、打率.243、7本塁打、24打点。前年から数字を上げたものの、左手首の故障に苦しみ、8月には左手関節鏡下滑膜切除術を受けた。

2027年の開幕に向けて、完全復活を目指している。

[caption id="attachment_218353" align="aligncenter" width="530"] （左から）阿部慎之助、原辰徳（写真：産経新聞社）[/caption]

ロッテで主力を務め、2019年には打率.288、15本塁打を記録した内野手。同年オフにFA権を行使すると、巨人も獲得オファーを出したが、選んだのは楽天だった。移籍後も長年にわたり一軍で活躍した。［6/6ページ］

巨人の獲得オファーも楽天へのFA移籍を選択

鈴木大地

[caption id="attachment_199202" align="aligncenter" width="530"] 楽天・鈴木大地（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：175cm／79kg

・生年月日：1989年8月18日

・経歴：桐蔭学園高 - 東洋大

・ドラフト：2011年ドラフト3位（ロッテ）

2019年オフに東北楽天ゴールデンイーグルスにFA移籍した鈴木大地。読売ジャイアンツも獲得オファーを出したが、悔しい結果となった。

2011年ドラフト3位で千葉ロッテマリーンズに入団すると、ルーキーイヤーから一軍の舞台を経験。プロ2年目には遊撃のレギュラーを奪取し、同年はベストナインを受賞した。

その後は二塁、三塁など様々なポジションを守りながら、2019年には140試合出場で打率.288、15本塁打、68打点をマーク。チームの中心を担っていたが、同年オフにFA権を行使して楽天に移籍した。

新天地でも活躍を見せ、移籍初年度は120試合に出場し、打率.295、4本塁打、55打点をマーク。同年はベストナイン、三塁手部門のゴールデングラブ賞をW受賞した。

翌2021年には全143試合に出場し、自身3度目の2桁本塁打（10本）を記録。2023年は打率.244と低迷したが、11年連続で100試合以上の出場を果たした。

2024年は、太田椋（オリックス）の出場辞退に伴う補充選手として、5年ぶりにオールスターへ出場。レギュラーシーズンでは123試合に出場し、打率.266、4本塁打、41打点を記録した。

しかし、2025年は93試合の出場で打率.238、2本塁打、23打点と、楽天移籍後最少の出場数にとどまった。

2026年はさらに出場機会を減らし、34試合の出場で打率.163、0本塁打、3打点。長年にわたって一軍で安定した成績を残してきたが、厳しいシーズンとなった。

【了】