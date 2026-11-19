







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、加入2年目のキム・ヘソン内野手がほとんど結果を残せなかった。3年契約最終年の来季へ向けても不安が残るところだが、球団側はまだ見切らずに奮起を促す方向のようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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今季のキムは開幕をマイナーで迎えたが、ムーキー・ベッツ内野手の故障離脱に伴い早々に昇格。ただ、43試合、打率.259、1本塁打、11打点と苦しみ5月末に降格すると、そのままレギュラーシーズンが終了。ポストシーズンでも、地区シリーズで1試合途中出場したのみにとどまった。



ただ、同メディアは「ブランドン・ゴームズGMは、今季打撃面で期待を下回る成績に終わったものの、キムは引き続き育成に力を注ぐ価値のある選手だと考えている」としつつ、「彼は打撃面で本人が期待していたようなシーズンを送れなかったが、我々のチームに非常によく合う能力を数多く持っている。あれほどの勤勉さと真摯な姿勢、そして上達したいという強い意欲を持つ選手であることを、我々は高く評価している」という同GMのコメントを紹介。



続けて、「同GMの発言は、キムのレギュラー起用を保証するものではないが、球団が引き続き彼の成長に期待を寄せていることを示している。今後の課題は、計画している打撃フォームの修正を実際のプレーに反映させ、より安定した成績につなげることだ」と記している。











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