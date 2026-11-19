「本当に情けないシーズンだったなという感じですね」

ロッテの石川慎吾は今季、一軍で16試合に出場して、打率.121、1本塁打、7打点という成績だった。

石川は昨年10月26日の取材で「今は長いことやっていると“あれしたらダメだ”、“これしたら良い”という知識が色々ついてきてそれがそうじゃないといけないというふうな感じのイメージになっているかなと客観的に見て、常識を覆すじゃないですけど、ぶっ壊している段階ですね」と話し、同年12月の契約更改後の記者会見の席でも「今までダメというか、やらなかったことにチャレンジして、ダメだったらやめればいいし、体づくりもそうですし。オフはシーズン中と違って、ウエイトトレーニングメニューを増やして、重さを増やしてやっていこうというのが僕の中での常識だったところを、シーズン中やっていたことをオフシーズンやってもいいじゃないとか、そういう感じの覆し方をしている感じです」と話していた。

そして、今季を終えて確認すると、「継続してやっていましたね」とのことだ。

今季の石川慎吾の打撃を見ると、右方向への長打が非常に良かった。6月11日のオイシックス戦、1－2の7回二死満塁の第4打席、西村陸が3ボール2ストライクから投じた8球目の外角カットボールをライトフェンス直撃の3点適時二塁打、7月18日の巨人二軍戦、5－2の7回無死走者なしの第1打席、板東湧梧が1ボール2ストライクから投じた4球目の外角140キロツーシームをライトへ本塁打、さらに8月27日のDeNA二軍戦、2－4の4回一死走者なしの第2打席、坂口が１ボールから投じた2球目の145キロストレートを右中間に放り込んだ本塁打が良かった。

巨人二軍戦、DeNA二軍戦の右中間の本塁打が良かったと伝えると、本人は「見ている人がそう受け取ってくれるのであれば、そうだと思います。ありがとうございます」と話した。

来季に向けては「数字は正直どうなるか、本当にわからないですし。今までもたいして数字も残していないので、数字の目標というのはパッとしないところは自分の中であります。ただでも勝ちたいそれだけですね。1つ去年よりも順位を１個上にいきましたけど、十分上位に食い込めるんじゃないかというところもありますし、このままじゃダメだなというところもあっての結果なので、山口がいて（西川）史礁がいて若手がどんどん伸びてきていますけど、益田さんしかおっさん働いていないので、もうちょっとおっさんが頑張らないと。順位というところではもうちょっとと思いましたし、若い奴らに負けないではないですけど、ギラギラしている選手のエネルギーをもらいながら自分も進めていければなと思います」と話した。来季は1試合でも多く、一軍の勝利に貢献していくつもりだ。

取材・文＝岩下雄太